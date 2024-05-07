南庄鄉公所在桐花祭的尾聲，透過與在地名店聯合推廣南庄觀光的「尋找南庄百年郵筒」-母親節小賀卡，就有機會獲得康乃馨花禮一隻。以溫馨的孝心來迎接母親，並能為全家預約一場九宮格風土料理，來一場饒富「農育、農癒」的行程。

南庄鄉公所於5月4、5日舉辦「2024南庄桐樂會」，在祈福儀式上，由長官與在地鄉紳抽出鄉運上上籤，其中還包含期待提升南庄鄉的生育率的『安產順利』、並透過『締結良緣』、『祈願桐心』與在地名店聯合推廣南庄觀光的「尋找南庄百年郵筒」-母親節小賀卡，就有機會獲得康乃馨一隻。此外，為拓展南庄鄉的農遊軸帶，於南江休閒農業區旅遊中心持續規劃賞螢與獵人學校活動，品嘗在地風土料理，將南庄招牌菜色一次收納於九宮格定食內，來品嘗南庄三寶「鱒魚、桂竹筍、香菇」，讓味蕾來一場南庄必吃的招牌美食之巡禮。

鄉長羅春蓮風趣地說到：雖然桐花祭與螢火蟲因為降雨，數量不如前兩周，但「賞桐、賞螢之外，大家還是可以來南庄店家來賞金啊」，適逢母親節，建議帶著母親與全家人，可以在南庄多停留幾天，南庄擁有日式、歐式、哥德風、景觀花園、美人湯、小木屋、樹屋…選擇的特色民宿，雖然桐花祭已到尾聲，但南庄到處都是美麗的風景；蓬萊的護魚步道、42份冷泉、東江的溫泉、東河吊橋、瓦祿文化館，走訪石壁、鹿場、神仙谷、向天湖、賽夏族文物館…等知名景點，也能品嘗桂花湯圓、特色甜點、原住民風味餐與鱒魚客家菜，或是知名的南庄老街、桂花巷採買伴手禮，散步於恬靜的十三間老街、情人巷、乞食寮，還是為母親祈福的廟宇群參拜等，都是不錯的選擇。現在就帶著媽媽來南庄當一日文青，度過一個包含浪漫與知性、結合生態、美食、文化，全都有的溫馨母親節！

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