滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁謝德威表示，通常高利率環境維持得越久，民間的借貸成本就會越高，財務體質較脆弱的企業或是個人所承擔的財務壓力就越大，進而影響經濟狀況。雖然美國聯準會從去年7月最後一次升息後，利率就維持在5.25％～5.50％的高點，但美國就業市場、經濟成長的狀況，卻顯得格外強勁。

謝德威接著說，美國4月新增非農就業人口數意外低於預期，增幅也為2023年10月來新低，可能也反映了高利率對於經濟的影響。然而市場卻解讀為「頑固的通貨膨脹，有可能再度開始降溫」，「這將有利於聯準會趨向較寬鬆的貨幣政策」。因此在降息預期上升的背景下，金融市場反而正面解讀，股債雙漲。目前若經濟只是降溫，通膨持續趨緩，對經濟的負面影響就會降低，反而在經濟維持溫和成長，並且聯準會調降利率的情境下，股市以及債市都將很有看頭。

面對部分投資人提出美國可能存在債務危機的質疑，謝德威認為，截至2023年底，美國公共債務佔GDP比重達121.62％，10年之前這個數據為99.79％。近幾年，不論是COVID-19的經濟振興、拜登經濟學的基礎建設支出，或是烏克蘭與中東地緣政治風險所提高的援助等，都加重了美國政府的財政壓力。所幸美元是全球最大的通用貨幣，而美國聯準會更是主導了美元的強弱勢以及利率的方向，因此在貨幣的主動控制權仍牢牢地掌握在美國政府的背景下，美國出現債務危機的機率有限。

有些投資人擔心現在買債券賠錢，謝德威說明，買債券通常會產生兩種風險，一種是信用風險，一種是市場（利率）風險。雖然美國政府債務膨脹的速度很快，但基本信用風險還是很低，出現違約的機率不高。不過利率走勢反映了市場對於美國通膨及貨幣政策的看法，利率漲漲跌跌，還是會反映在公債的價格當中。持有公債至到期日的公債投資人，持有期間難免會經歷價格的漲跌，但是持有美國公債至到期日，拿回本金與利息的機會仍可期。

那麼何時會迎來債市多頭？謝德威解釋，公司債券利率的組成可簡單拆分為基準指標利率，以及反映公司還款能力的信用利差，目前無論是投資等級債或是非投資等級債，信用利差都已接近歷史低點，這也反映市場對於債券的需求相當龐大。目前債市的風向還是與聯準會的貨幣政策有緊密的關聯，接下來的CPI或PCE等通膨數據都會影響基準利率的走勢，是判斷債市表現的重要資訊。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，當經濟成長率和通膨率下行、聯準會轉向降息可視為債市的多頭指標，目前預期下半年美國通膨會逐漸回落，加上聯準會降息，屆時債券殖利率將會下降、價格上升，投資人現階段應將債券的收益重點放在票面息收。債券目前評價面比年初預期低一點，但仍有控管風險的作用。