台中水湳國際會展中心西側展館，經發局計畫將3.58公頃、價值105億土地，採設定地上權70年給出資興建的經濟部委外營運，全案今獲市政會議通過，後續將送市議會審議。

台中市政府今召開市政會議，經發局擬定「台中水湳國際會展中心西側展館開發經營計畫書」，局長張峯源指出，西側展館約3.5公頃，價值約105億元，將參考經濟部在桃園與台南興建會展中心採合作開發模式，台中也比照合作開發推動，由市府提供土地以設定地上權給經濟部70年，由經濟部出資60.31億元興建。

市長盧秀燕表示，這項建設是台中市政府的重大建設案，會展中心西側展館不是中央補助台中建設，是跟中央合作開發，「雙方一起作生意、分潤」，整體會展中心開發案加起來投資達150億，將能帶動台中市未來經濟發展。

張峯源指出，目前規畫西側展館興建完成後可提供2100攤，未來營收分收比例為經濟部63.68％、台中36.32％，相關開發經營計畫書今獲台中市政會議通過。經發局說明，後續將送議會審查後再送行政院核准，若進行順利，經濟部明年起可望編列預算，預計7年興建完成。