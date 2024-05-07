今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警。（翻攝畫面）

今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警，現場為2層樓透天住宅，3樓頂加後側有火舌冒出。屋主表示無人員受困，警消獲報派出人車前往搶救，至於詳細狀況還有待調查釐清，目前搶救中。