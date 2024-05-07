北市中山區民宅火警 三樓後側火舌竄出搶救中 22:142024/05/07 中時新聞網 簡銘柱 、 黃仲瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警。（翻攝畫面） 今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警，現場為2層樓透天住宅，3樓頂加後側有火舌冒出。屋主表示無人員受困，警消獲報派出人車前往搶救，至於詳細狀況還有待調查釐清，目前搶救中。 賓士車借友「對方拒還」 男騎重機攔車反遭撞「燒成火球」 樹林木材工廠猛烈大火恐延燒 4地區居民快緊閉門窗 台鐵31年大型砸道車起火 規畫再買7輛補不足 #延燒 #三樓 #搶救中 #起火 #吉林路 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 五月天驚傳舞台起火「冒濃濃黑煙」主辦方發警急公告 17:002024/05/01 娛樂 西門町熊一燒肉店驚傳火警 火舌竄出濃煙瀰漫西門商圈 18:212024/04/29 社會 新北樹林公寓3樓竄出火舌 婦人一度受困5樓陽台救出無礙 21:572024/04/29 社會 遶境隊伍經過民宅二樓竄火 起火原因有待調查 17:432024/04/29 社會 兩次規模6大震！花蓮統帥大樓坍塌「三樓變一樓」 支撐鋼樑變形脫落 08:132024/04/23 社會 國1彰化段4車追撞 2駕駛下車查看遭「聯結車撞飛」慘死 09:182024/04/24 社會 拜登連任危機！挺巴衝突燒全美竟「無聲」 14:492024/05/02 國際 五指山國軍公墓驚傳火燒車 火勢12分鐘撲滅只剩骨架 19:122024/04/26 社會 台中食安問題延燒！檢調搜索２間「和牛燒肉店」帶回8人偵訊 21:022024/04/24 社會 台中民宅暗夜惡火！父與11歲女兒躲廁所 無生命跡象送醫搶救 07:592024/05/07 社會 熱熔劃線機突起火 工人急滅火遭傷燙傷 16:542024/04/22 社會 電風扇出現3狀況別再用 台電警告：不是有風就好 17:142024/04/20 生活 1物扔垃圾車起火 5類東西是地雷 誤丟最高罰6千 10:232024/04/20 生活 韓國情侶放天燈喊幸福 下秒起火炸裂！萬人笑歪 10:552024/04/27 生活 4月第3次！新豐垃圾掩埋場起火 燃燒100平方公尺 17:052024/04/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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