今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警。（翻攝畫面）
今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警。（翻攝畫面）

今7日晚間21時許，台北市中山區吉林路發生一起火警，現場為2層樓透天住宅，3樓頂加後側有火舌冒出。屋主表示無人員受困，警消獲報派出人車前往搶救，至於詳細狀況還有待調查釐清，目前搶救中。

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