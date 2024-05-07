國科會副主委林敏聰率量子國家隊跨產學研單位團隊成員，於7日與芬蘭國家商務促進局（Business Finland）率領的芬蘭重量級量子科技產學研專家訪團會談，內容聚焦於量子電腦、超低溫冷卻系統、工業級量子軟體等量子科技技術。

國科會說明，此次來台與會的芬蘭訪團成員包括三所大學（Aalto、Oulo、Jyväskylä）教授、Bluefors董事、IQM共同創辦人、Vexlum資訊安全長、QuantrolOx和SemiQon的執行長、芬蘭VTT技術研究中心的量子電腦應用首席和科學家等。

國科會說，林敏聰於去年6月曾率團拜訪芬蘭，當時會晤芬蘭外交與經濟相關部會官員及IQM公司高層，並啟動了兩國量子科技合作契機。後續芬蘭的量子科技產學研專家，於去年底至臺參與「2023台灣量子科技國際研討會」(Quantum Taiwan 2023)，與我方及其他國家專家學者在國際研討會上，共同探討全球量子科技最新進展與應用。當時來台的IQM高層代表亦拜會國科會主委吳政忠，希望能加深與台灣的合作關係。

國科會說，該次芬蘭訪團來台主要是希望能藉由此次與台灣產官學研界進行深度交流，並能在未來與台灣產學研界更進一步緊密合作，來發展量子科技先進產業。

國科會說，因應量子科技極可能對未來社會將產生的巨大影響，全球各國大力投入資源進行量子科技研發。芬蘭目前於全球量子科技扮演重要角色，在2023年10月由芬蘭公司IQM及芬蘭國家研究單位VTT發布20 qubit量子電腦，並計畫於2024年底前進一步開發50 qubit量子電腦。

林敏聰表示，我國的量子國家隊係由跨領域學研法人單位的專家學者及多家公司組成，現主要聚焦於通用量子電腦技術、光量子技術及量子科技軟體技術，並跨項目整合發展進行研發。

林敏聰說，而為加速台灣量子電腦關鍵技術的發展，及早開發出台灣獨到量子科技軟硬體核心技術，讓產業在未來能有一席之地，我們需要以台灣自身的技術和科技優勢，去槓桿國際研發能量。後續國科會將應芬蘭的邀請，率量子國家隊團隊於6月底至芬蘭參與今年的大型國際量子技術展—Inside Quantum Technology Nordics。屆時芬蘭將特別安排台灣量子國家隊團隊與芬蘭在地的各產官學團隊與單位進行深度交流與討論，以利共同推動全球量子科技創新。