裕日車去年NISSAN及INFINITI雙品牌合計銷量2.38萬輛，在新車主要集中於下半年，且原廠供車不及的情況下，年減約5％。不過，隨今年仍有新車上市，以及原廠增量供應推升，內部設定銷售目標2.6萬輛。

若再加上中國大陸轉投資隨東風日產銷量看增至全年逾70萬輛，以首季貢獻已較去年成長來看，全年挹注看增。法人因此看好，裕日車今年營收及獲利都可恢復正成長。