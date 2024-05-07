裕日車去年NISSAN及INFINITI雙品牌合計銷量2.38萬輛，在新車主要集中於下半年，且原廠供車不及的情況下，年減約5％。不過，隨今年仍有新車上市，以及原廠增量供應推升，內部設定銷售目標2.6萬輛。
若再加上中國大陸轉投資隨東風日產銷量看增至全年逾70萬輛，以首季貢獻已較去年成長來看，全年挹注看增。法人因此看好，裕日車今年營收及獲利都可恢復正成長。
受惠大陸轉投資業績好轉，本業亦明顯增長，裕日車（2227）第一季稅後純益5.99億元、年增55.34％，每股稅後純益2元，為一年半以來單季新高，董事會同步通過擬配發現金股息3.48元，配發率達89.92％。
裕日車去年NISSAN及INFINITI雙品牌合計銷量2.38萬輛，在新車主要集中於下半年，且原廠供車不及的情況下，年減約5％。不過，隨今年仍有新車上市，以及原廠增量供應推升，內部設定銷售目標2.6萬輛。
若再加上中國大陸轉投資隨東風日產銷量看增至全年逾70萬輛，以首季貢獻已較去年成長來看，全年挹注看增。法人因此看好，裕日車今年營收及獲利都可恢復正成長。
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