嘉義太保平房晚間遭火噬坍塌 5人救出2受困搜索中 22:222024/05/07 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣太保市民生路96巷7日晚上9點多發生住宅火警，據報一度有7人受困。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣太保市民生路96巷7日晚上9點多發生住宅火警，據報一度有7人受困，嘉義縣消防局出動多個分隊場搶救中，目前已陸續救出5人，有2人尚未救出，還在搜索中，救出5人陸續送醫搶救中。 高雄左營民宅大火「2名老婦困3樓」 消防架梯幸運救出 彰化警今年555人申請退休 預估實際退休人數恐破百 天雨路滑轎車自撞分隔島 車頭嚴重變形2人受困車內 #嘉義縣 #5人 #救出 #7人受困 #2人 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 雷霆除暴不斷 南桃園警打擊犯罪大力掃蕩 17:362024/05/04 社會 漢來海港城食安攀升至55人中鏢 細菌培養7天曝結果 16:482024/04/29 生活 曾是賴清德閣揆人選之一！童子賢爆2人碰面過程 對話曝光 08:282024/05/06 政治 嘉義警紀連連出包！1警旅館吸毒 1警酒駕肇事 07:582024/05/01 社會 蘭潭屢傳抓交替 嘉義巿府設1系統搶命 12:222024/05/05 生活 李多慧被指人氣下滑走心了 籃籃曝光2人私訊內容 15:302024/05/07 娛樂 消防人員工時過長盼增副大隊長 嘉縣消防局將調整人力 16:322024/05/02 寶島 「海勝1號」首航專送澎湖 早餐店、超商補貨後援更強了 16:352024/05/06 生活 日本恐因少子化滅絕！「只剩1名兒童」時間點曝光 08:382024/05/05 國際 嘉縣衛生局開第一槍 網路平台登電子煙廣告重罰40萬 16:172024/05/07 生活 奮起湖最美的古蹟 「奮起湖車庫」整建完成開放標租 15:472024/05/07 生活 55人送醫沒在怕！漢來海港復業排爆 顧客吐死忠原因...有道理 21:122024/05/01 生活 醫師開不實處方箋！詐取管制藥品史蒂諾斯2年撈2000萬 5人遭約談 17:362024/05/02 社會 5年新高！42％美民眾把陸當敵人 還有1成不知誰是北京領導人 08:482024/05/02 國際 妻子驚見家中有溫泉卡及潤滑膏 竟用初一十五祭祖藉口會舊情人 05:302024/05/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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