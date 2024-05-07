T1聯盟季後賽首輪台啤永豐雲豹、高雄全家海神系列賽，7日晚間在雲豹主場進行第2場對壘，儘管雲豹球星外援卡森斯第2節還剩6分鐘就吞下本戰第4犯，不過雲豹靠著首節開賽就打出8比0高潮奠定勝基，也挺過末節被海神追近的危機，雲豹107比98留住勝利，系列賽2勝0敗聽牌。
雲豹能帶著15分領先進入下半場，主要是4月份最佳外援克羅馬第1節單節16分幫助下打下14分領先基礎，加上林信寬投籃手感不錯；海神第3節因為連續失誤被雲豹漸漸將領先擴大到20分，第4節初海神火力復甦，將分差縮小到只剩一個球權的差距，不過海神又是因為失誤被雲豹再次拉開分差。
雲豹卡森斯雖然因為犯規麻煩壓縮出賽時間，還是貢獻17分、9籃板、3助攻、3阻攻，克羅馬30分、5助攻、5抄截，林信寬替補出賽將近24分鐘贊助20分，高錦瑋19分，蔣淯安11分。
海神胡瓏貿28分全隊最高，並抓下8籃板，史考特21分、6助攻，下半場找到投籃準星幫助球隊追分的于煥亞，挹注17分、6籃板、5助攻。
兩隊系列賽第3場10日在高雄鳳山體育館進行，換海神隊作東。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。