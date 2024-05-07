根據TechInsights最新研究報告指出，2024年第1季全球智慧手機出貨量同比增長9.7%，達到2.95億部。其中全球10大手機品牌依序是三星、蘋果、小米、傳音、OPPO、vivo、榮耀、聯想、華為與realme，前10大品牌除了前2名的三星與蘋果之外，其餘8名全是中國品牌。這些中國品牌同比成長率高達26%，明顯超過整體市場10%成長率，顯示中國品牌手機增長強勁。

《快科技》引述TechInsights報告指出，今年首季中國品牌手機中排名最佳的是排名第3的小米，其智慧手機全球出貨量為4080萬部，同比增長34%，市佔率14%，高於一年前的11%。這也是小米連續3個季度保持上升勢頭。它在印度、東南亞、中拉丁美洲、中東歐和非洲中東地區的強勁增長，很大程度上抵消了西歐喜憂參半的銷售成績。

傳音（包括Tecno、Infinix和itel三個品牌）本季度連續2個季度位居第4，它旗下3個品牌在1季度出貨量為2850萬部，同比增長88%，市場份額接近10%，高於一年前的6%。

OPPO（含一加）排名第5，1季度出貨量為2480萬部，同比下降10%；排名第6的vivo在1季度出貨量為2110萬台，同比下降1%；榮耀2024年1季度出貨量為1700萬台，同比增長34%，排名第7。

聯想(摩托羅拉)在1季度以4%的市場份額保持在第8位，同比增長22%；華為排名第9，同比增長111%；realme保持在前10，本季度實現17%的增長率。

TechInsights稱，除OPPO和vivo外，其餘均在2024年1季度實現年度增長。所有這些中國品牌的年增長率加起來為26%，明顯超過了僅增長10%的整體市場。

TechInsights預測，2024年全年全球智慧手機出貨量將同比增長4%，三星和蘋果將繼續保持前2名的地位，但市場份額仍將繼續被中國品牌蠶食。尤其華為的回歸將對中國手機市場造成較大影響，接下來的幾個季度可能發生重大變化。