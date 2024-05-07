大陸微信公眾號「鎮雄融媒」7日晚消息，雲南昭通市鎮雄縣城南醫院白天發生的持刀無差別行凶致2人死亡、21人受傷的40歲犯罪嫌疑人李某，已於7日17時左右落網。親人村民咸認行凶可能與凶嫌自認遭到冤獄難申有關。

大陸頂端新聞報導，雲南省鎮雄縣5月7日發生一起無差別惡性殺人事件。鎮雄縣公安局16時07分發布警情通報稱，當日11時37分許，鎮雄縣城南醫院發生持刀行凶案件，造成2人死亡21人受傷。經查，犯罪嫌疑人係鎮雄縣潑機鎮一男性村民。7日晚間18時，凶嫌被警方抓獲。

通報指出，2024年5月7日17時許，在鎮雄縣城南醫院持刀行凶的犯罪嫌疑人李某（男，漢族，40歲，鎮雄縣潑機鎮人）已被公安機關在縣內抓獲，深入偵辦中。

另據微博「@百姓關注」報導，5月7日17時許，雲南昭通市鎮雄縣城南醫院持刀行凶致2人死亡21人受傷的犯罪嫌疑人，在松林灣被抓畫面曝光。視訊顯示，當時該男子手中還拿著礦泉水和麵包，1名員警和4名便衣警察迅速將他按倒在地實施控制。

此前，鎮雄縣公安局發布情況通報稱，確認犯罪嫌疑人為鎮雄縣潑機鎮一男性村民，在醫院內實施暴力行為。目前，所有傷者正在醫院接受治療。

頂端新聞報導，5月7日下午，鎮雄縣潑機鎮擺洛村李姓犯罪嫌疑人的親屬和當地村民透露，嫌疑人此次行凶可能和多年前的一場摩托車交易有關，當時他和對方因交易產生肢體衝突，為此，他被判刑入獄。其堂姊稱，李嫌出獄後性格大變，一直覺得自己有冤情。

頂端新聞報導，從多方信源核實到，雲南省鎮雄縣惡性無差別殺人事件發生後，當地縣人民醫院附近的商戶反映，他們都已停業關門， 「大家還是很擔心害怕。」一位商戶表示。距離鎮雄縣30多公里外的潑機鎮擺洛村就是行凶者李嫌老家。

頂端新聞報導，潑機鎮一鎮居民說，案發後，警察已經將附近地區封鎖，並且逐一排查。具體情況要以官方通報為準。該居民表示，這是他們鎮第一次發生這樣的惡性殺人事件。

公開信息顯示，潑機鎮隸屬於雲南省昭通市鎮雄縣，地處鎮雄縣城東南部。

擺洛村的一村民表示，李嫌家位於擺洛村李家寨子，家中除了務農的父母，還有兩個孩子，她聽聞李某曾經因為打架坐過牢，但不清楚具體細節。

另外一名村民指出，李某自小家庭條件不好，妻子在幾年前離家出走並帶走了一個孩子。李某的堂姊證實，被其妻子帶走的是小女兒，家中還剩下大女兒和小兒子由李某照顧。

上述村民表示，李某性格有點暴躁，為了照顧兩個小孩，李某在老家務農為生。其父親養牛後，他們的生活改善了一些。

關於李某坐牢的情況，上述村民和李某的堂姊都證實了該說法。二人都表示李某的入獄與一場摩托車交易有關。

鄰居說，李某告訴他，在村裡玩的時候，一人表示可以把摩托車賣給他，待他出錢後將車騎回了家，「後來第二天這家人就去找他，說把摩托車騎回去，發生了糾紛，動手了。」該說法也得到了李某堂姊證實，她說李某拿了2000元人民幣買的車，之後被對方強行騎走，再之後雙方發生了衝突。

這次摩托車的衝突導致李某被判刑入獄，其堂姊說他坐了三四年牢，出獄後性格大變，「坐牢之前，性格還是可以的，以前規規矩矩，出來後就發現有問題，他感覺自己是被冤枉的。」李某堂姊說，李某出獄後結了婚生了三個孩子，但後來妻子帶了小女兒離家出走。

其堂姊接受採訪時說，她關注到李某出獄後的狀態不對，主動和他溝通過幾次，勸他要放寬心，但一直疏解不通，但在接觸過程中，李某從未有過報復社會的言行。