Stockholm Exergi計畫從2028年開始向微軟交付「碳移除信用額度」，且將持續十年時間。微軟將利用這些碳額度來抵消自身排放量。此協議有助於微軟實現其碳排目標，也就是：2030年時每年碳消除量將超過排放量（即負碳排放），2050年時將消除該公司成立以來所有碳排量總和。

Stockholm Exergi計畫建立一個「碳捕捉與封存」項目，每年預計消除80萬公噸的二氧化碳。該項目建設預計於2025年開始，但前提是須取得瑞典政府與其他企業更多援助。

此碳捕捉項目將設立於Stockholm Exergi位於首都斯德哥爾摩的生質發電廠，該廠規模為歐洲同類發電廠最大。此發電廠透過燃燒林業與造紙廠廢物來產生熱能與電力，在焚燒廢物的過程中會產生二氧化碳，而碳捕捉項目作用就是捕捉廢氣中的二氧化碳並液化以方便運輸，然後永久儲存於地下。