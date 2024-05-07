永新說明，去年卡鉗因客戶清庫存原因減少下單，隨庫存去化後，今年恢復成長，總分泵同樣也將微幅增加，至於福州新信主要大客戶為比亞迪，隨中國大陸電動車成長，樂觀今年業績貢獻逐季成長，去年福州新信營收貢獻約7.7億元，今年可望成長至逾10億元。

此外，因應AM卡鉗大客戶需求，永新去年開始將卡鉗產能移往馬來西亞廠，未來自馬來西亞出貨至美國可免去25％關稅，馬來西亞廠後段組裝產能預計本季開出，目前公司也正尋求新增鑄造廠的機會以提升自製率。