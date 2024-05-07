永新說明，去年卡鉗因客戶清庫存原因減少下單，隨庫存去化後，今年恢復成長，總分泵同樣也將微幅增加，至於福州新信主要大客戶為比亞迪，隨中國大陸電動車成長，樂觀今年業績貢獻逐季成長，去年福州新信營收貢獻約7.7億元，今年可望成長至逾10億元。
此外，因應AM卡鉗大客戶需求，永新去年開始將卡鉗產能移往馬來西亞廠，未來自馬來西亞出貨至美國可免去25％關稅，馬來西亞廠後段組裝產能預計本季開出，目前公司也正尋求新增鑄造廠的機會以提升自製率。
永新-KY（4557）7日公布第一季財報，單季營收7.64億元，年增9.98％，稅後純益7,220萬元，年增22.88％，每股稅後純益1.72元，創歷年同期新高。永新今年AM及OEM客戶訂單需求皆有回穩，法人樂觀全年營收獲利成長動能佳。
永新說明，去年卡鉗因客戶清庫存原因減少下單，隨庫存去化後，今年恢復成長，總分泵同樣也將微幅增加，至於福州新信主要大客戶為比亞迪，隨中國大陸電動車成長，樂觀今年業績貢獻逐季成長，去年福州新信營收貢獻約7.7億元，今年可望成長至逾10億元。
此外，因應AM卡鉗大客戶需求，永新去年開始將卡鉗產能移往馬來西亞廠，未來自馬來西亞出貨至美國可免去25％關稅，馬來西亞廠後段組裝產能預計本季開出，目前公司也正尋求新增鑄造廠的機會以提升自製率。
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