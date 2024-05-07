金管會每年首季都會啟動第三方支付日均餘額調查，依照現行金管會規定，第三方支付業者若日均代收付餘額超過20億元，將會「升格」為電子支付業，監管強度將會被迫提高。

金管會7日公布今年第一季出爐的調查結果，目前沒有任何一家第三方支付業者去年的代收付日均餘額在20億元之上，因此今年目前沒有任何一家第三方支付需要被迫升格為電子支付業。

但金管會有盤點「鎖定」的第三方支付業者，也就是代收付日均餘額超過10億元，但未達20億元門檻，今年有7家，包含連加網路(LINE Pay)、拍付國際（Pi錢包）、藍新科技、綠界科技、富胖達(foodpanda)、優食台灣（Ubereats)、九易宇軒（91APP）等。除優食台灣（Ubereats)、九易宇軒（91APP）外，其餘5家去年也有被納入「鎖定」名單中。

至於之前曾經被列入觀察名單的「樂購蝦皮」，銀行局副局長林志吉表示，「樂購蝦皮」是在2021年調查2020年數據時，代收付日均餘額有超過10億元，但去年調查2022年其代收付日均餘額就已經沒有超過10億元，今年調查去年代收付日均餘額也沒有超過10億元，因此目前沒有列入到10億元以上的名單內。

林志吉指出，「樂購蝦皮」的代收付日均餘額會下降，主要是蝦皮電商開始發展了「蝦皮店到店」業務，發展出自己的實體代理收付業務，等於電商自己收款，沒有透過第三方支付，讓第三方支付「樂購蝦皮」的線上代收付日均餘額下降。

銀行局官員說明，第三方支付業者的定義，代理收付業務主要是要以網路作為中介，透過架設網路平台線上代收。而「蝦皮店到店」是定義為「便利商店業」，如同現在的四大超商進行代理收付業務，也都是屬於實體代理收付業務，而非線上代收理收付。

第三方支付目前由數位部監管，電子支付則由金管會監管，依照金管會規定，全年的日均餘額超過20億元，須在6個月內主動向金管會申請電子支付執照，改由金管會監管，雖然業務可以擴展到儲值、轉帳功能，但監理成本也會提高，因此第三方支付業者多會盡量將日均餘額控制在20億元之內。