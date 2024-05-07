台日混血女星篠崎泫有著甜美外型和火辣身材，曾登上PTT表特版爆紅。今（7）日她在社群媒體上PO出一系列性感泳裝照，坦言自己很少穿比基尼，要粉絲們：「且看且珍惜。」

篠崎泫在IG上曬出戲水美照，照片中，她穿著紅色深V開衩泳裝，腰間綁帶設計，腰部兩大挖空，展現雪白肌膚和S曲線，配上大波浪捲髮，露出燦爛笑容，一轉身性感蜜桃臀全都露，她配文表示照片是用手機腳架拍的，為自己拍照技術感到自豪。

篠崎泫並轉發火辣性感照在IG限時動態中，自嘲自己是撥接網路，私照拖那麼久才發，開玩笑表示：「網友估計又要出來罵我了，好像應該趕快把台南發完，才能發美國，照片好多好懶啊啊啊」，這也是她罕見發出較大尺度的照片，她逗趣表示：「鮮少比基尼且看且珍惜」。

很少PO比基尼辣照的篠崎泫，要粉絲：「且看且珍惜」。（圖／hsyan0625 IG）

性感辣照一曝光後，吸引不少網友湧入朝聖，連緋聞對象Toyz也被抓包默默按讚支持，但又疑似已經悄悄刪除按讚。網友更紛紛大誇：「沒什麼看過妳健身照，但曲線怎麼那麼好？我真沒看過幾個那麼S的」、「美到翻掉，從來沒留過藝人的言，妳第一個」、「篠崎很少付出這麼多的」、「香爆，等等那個愛你的人又來罵妳了」、「太正了啦好像第一次看到妳po泳裝」。