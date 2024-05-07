百萬Youtuber魚乾的影片以旅遊美食開箱、遊戲實況為主，深受不少觀眾喜愛，過去她曾分享飲食控制瘦身6公斤的成果，最近她在社群分享對著鏡子自拍的近照，被網友轉載到Dcard討論，直呼「也太正了」，但也有網友質疑她整型，覺得面貌變太多，對此，魚乾今（7）日在限時動態親自闢謠。

魚乾日前曬出2張對著鏡子的自拍照，外型大轉變引起不少網友討論，於是有網友將照片轉發到Dcard，表示知道魚乾一直都有在飲食控制跟運動，但成果太令人驚豔，直呼：「這也變太正了！！」不過，也有網友提出質疑，認為魚乾有尋求醫美協助。

對此，魚乾今（7）日在限時動態表示，「錢是一定有花，但沒有的就是沒有」，她澄清自己除了飲食控制、運動、學習化妝外，只有做過植髮、1次電波和幾次雷射，並沒有削骨、抽脂、填充及任何開刀整型，讓她無奈笑說：「感謝大家的討論，竟然要自行闢謠。」

魚乾親自澄清網友質疑。（圖／IG@annie72127）

儘管如此，魚乾的瘦身成果仍有目共睹，照片曝光後，立刻吸引大批粉絲狂讚，「妳不講是魚乾認不出來，但真的變很正」、「哇真的變好瘦！！很美欸」、「本人還是長一樣，只是瘦很多，健康瘦的那種」、「一直都覺得她五官很漂亮」，就連過去曾傳過緋聞的好友Joeman也留言大讚：「正。」