本週二（7日）中國大陸領導人習近平訪問塞爾維亞，恰逢北約轟炸中國大陸駐貝爾格勒大使館事件25週年。1999年5月7日，美國戰機向塞爾維亞首都的中國大使館大樓投下5枚炸彈，炸毀了大樓，並造成3名中國大陸公民死亡，另有20多人受傷。這一事件當時給中美關係帶來了負面影響，習近平稱，絕不允許再發生。

習近平在塞爾維亞《政治報》（Politika）上發表的文章中提到了該次轟炸事件，強調「我們決不能忘記25年前的今天，北約公然轟炸了中國大陸駐南斯拉夫大使館」。習近平補充說：「中國人民珍惜和平，但絕不會允許歷史悲劇再次發生。」

西方軍事聯盟在於1999年3月發動空襲，迫使當時的米洛舍維奇（Slobodan Milosevic）結束對科索沃阿爾巴尼亞族叛軍的攻擊，美國當時道歉並表示，大使館爆炸事件是由於「情報錯誤而產生的錯誤」。華盛頓當時表示，原訂目標是位於同一條街上、幾個街區外的塞爾維亞國家武器出口商的總部。

1999年5月10日，在一場台灣反北約抗議活動中，一名台灣家庭主婦走過美國在台協會（AIT） ，民眾當時在AIT辦公室外集會，投擲雞蛋和潑灑油漆，抗議北約轟炸中國大陸駐貝爾格勒大使館。（陸透社）

對於這一事件，根特大學和埃格蒙特研究所歐洲外交與安全政策教授斯比斯科普（Sven Biscop）表示，世界各地的美國大使館如果被襲擊，反應也會是立即性的。

因此，對於中國這樣的國家來說，這一事件仍然很重要。比斯科普補充道：「當然，中國沒有忘記這件事。」這一爆炸事件引發了中國大陸民眾對美國的憤怒抗議，加劇了反美情緒，並引發了人們對攻擊是否有意而非意外的猜測，至今這種不信任仍然存在。

比斯科普表示，對這2種情況的真實情況可能永遠無法確定，但在戰爭中，類似的事件確實會發生，雖然大使館爆炸事件使北京與美國的關係緊張，但也促進了中國大陸和塞爾維亞之間的友好關係。

中國大陸已成為塞爾維亞最大的外國直接投資提供者和僅次於歐盟的第2大貿易夥伴，為回應北約的轟炸行動，北京自此轉為支持貝爾格勒對，塞爾維亞成為中國大陸的忠實盟友，並向中國敞開大門，接受數十億美元的投資。

習近平在評論文章中寫道：「中塞兩國人民用鮮血鑄成的友誼已成為兩國人民的共同記憶，激勵雙方共同前進。我們願與塞爾維亞朋友一道，不忘初心，攜手奮進，譜寫國家發展振奮新篇章，建構新時代中塞人類命運共同體。」

在習近平本週二和週三（8日）的訪問之前，親華情緒的跡象在貝爾格勒已十分明顯。一面巨大的中國大陸國旗被懸掛在機場通往城市的道路邊上的摩天大樓，市中心和高速公路沿線也飄揚著中國大陸和塞爾維亞的國旗。