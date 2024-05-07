烏克蘭的首批F-16可能已經抵達，雖然目前還沒有明確證據，但是烏克蘭空軍總司令的一段影片透露了端倪，一個秘密機庫裡，出現3架塗有烏克蘭軍徽的F-16戰機。或許俄羅斯感到威脅，他們聲稱F-16屬於投放核武的能力，他們將會視為具有核能力的威脅。
新聞周刊(Newsweek) 報導，烏克蘭空軍司令奧列什丘克(Mykola Oleshchuk)在慶祝哈爾科夫國立空軍大學(Kharkiv Air Force University)建校20週年，發布的校慶影片中，展示了帶有烏克蘭軍徽的F-16戰鬥機的畫面，而且軍方上週表示，「最快將於週一開始動用這些美國製造的飛機」。
校慶影片並不是實際的機庫，而是電腦動畫作品，但是畢竟是官方的宣告，很快就會與公眾見面。
俄羅斯外交部在周一的聲明中，警告烏克蘭「不能忽視這些飛機可能具有運載核武的能力。無論烏克蘭對飛機進行何種改裝，我們都將把它們視為具有核能力，我們將視為美國和北約有目的的挑釁。」
俄國外交部的聲明接著警告「基輔政權及其西方支持者應該認識到，他們魯莽的舉動，正在使局勢更接近達到臨界點，隨時都可能爆炸。」
這又是一起俄羅斯的核訛詐，該部言下之意，就是俄羅斯隨時會「誤判」烏克蘭投放核武器，然後後他們會因「誤判」而發動核武報復。
雖然 F-16的確可以加裝核武器，比如美軍部署在北約國家的B-61-12型戰術型核子炸彈，但烏克蘭沒有核武庫，也沒有跡象表明任何擁有核武北約盟友，打算與基輔分享核武。
美國空軍武器學校校友、前 F-16飛行員史都華(Christopher Stewart)發表評論時表示：「俄羅斯的說法很搞笑，其實任何飛行器都可以具有核武能力。別說什麼戰鬥機、轟炸機，就是運輸機、飛艇，或是熱氣球也可以具有核武器能力。」
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