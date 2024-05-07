烏克蘭的首批F-16可能已經抵達，雖然目前還沒有明確證據，但是烏克蘭空軍總司令的一段影片透露了端倪，一個秘密機庫裡，出現3架塗有烏克蘭軍徽的F-16戰機。或許俄羅斯感到威脅，他們聲稱F-16屬於投放核武的能力，他們將會視為具有核能力的威脅。

新聞周刊(Newsweek) 報導，烏克蘭空軍司令奧列什丘克(Mykola Oleshchuk)在慶祝哈爾科夫國立空軍大學(Kharkiv Air Force University)建校20週年，發布的校慶影片中，展示了帶有烏克蘭軍徽的F-16戰鬥機的畫面，而且軍方上週表示，「最快將於週一開始動用這些美國製造的飛機」。

校慶影片並不是實際的機庫，而是電腦動畫作品，但是畢竟是官方的宣告，很快就會與公眾見面。

😱The Air Force "lighted up" an F-16 with Ukrainian markings



Footage of F-16 fighter jets bearing the insignia of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine was shown in the video congratulation of the commander of the Air Force Mykola Oleshchuk on the 20th anniversary of the… pic.twitter.com/HrQzaiuVKa — * (@V141NG) May 4, 2024

俄羅斯外交部在周一的聲明中，警告烏克蘭「不能忽視這些飛機可能具有運載核武的能力。無論烏克蘭對飛機進行何種改裝，我們都將把它們視為具有核能力，我們將視為美國和北約有目的的挑釁。」

俄國外交部的聲明接著警告「基輔政權及其西方支持者應該認識到，他們魯莽的舉動，正在使局勢更接近達到臨界點，隨時都可能爆炸。」

這又是一起俄羅斯的核訛詐，該部言下之意，就是俄羅斯隨時會「誤判」烏克蘭投放核武器，然後後他們會因「誤判」而發動核武報復。

攜帶2枚B-61核武練習彈的F-16。(圖/美國空軍)

雖然 F-16的確可以加裝核武器，比如美軍部署在北約國家的B-61-12型戰術型核子炸彈，但烏克蘭沒有核武庫，也沒有跡象表明任何擁有核武北約盟友，打算與基輔分享核武。

美國空軍武器學校校友、前 F-16飛行員史都華(Christopher Stewart)發表評論時表示：「俄羅斯的說法很搞笑，其實任何飛行器都可以具有核武能力。別說什麼戰鬥機、轟炸機，就是運輸機、飛艇，或是熱氣球也可以具有核武器能力。」