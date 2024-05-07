立院6日續審國會改革法案，綠營黨團總召柯建銘竟失言說出「4月3日老天有眼發生大地震，是要救台灣的民主」，雖然柯隨即道歉，但仍被痛批根本是在災民傷口灑鹽。前立委鄭麗文質疑，柯建銘被過去八年綠營多數輾壓的生態慣壞了，現在道理也講不贏，表決也輸，搞得柯建銘身心俱疲，忘記人命才是最重要的。柯建銘就算不辭立委，至少應該辭總召，否則會傷害到綠營中間選民及年輕選票，對準總統賴清德傷害很大。

「我覺得柯建銘習慣過去這八年，他被慣壞了！」鄭麗文7日在《頭條開講》節目表示，現在立法院的生態完全不一樣，而且是之前完全沒有發生過的，因為在野的多數是「脆弱多數」，不是一個絕對壓倒性的多數。在這種情況之下，你每天分分秒秒都在做政治鬥爭，你講不出話來，也沒有辦法幫忙辯護，也講不過人家，人家講的都很有道哩，你講的都沒有道理。「你的力量也不像過去八年，反正我就輾壓，對不對？」

鄭麗文強調，我講不過你、我沒有道理是不是？沒關係，反正我人比你多，我管你講得有道理沒道理，都是白講的，一舉手，我人就是比你多！「他現在人也不多了嘛。所以我覺得現在柯建銘就是一整個當機了！」當機了以後呢？他這麼老了，也想不出什麼新的詞兒了。然後民進黨就是山窮水盡，所以才會開始胡言亂語。就連以前最假掰、最愛假裝自己很有形象的吳思瑤，最近講話不也是一直秀下限嗎？

「那不然你要叫她講什麼？她沒有東西可以講，她沒有辦法辯護嘛！」鄭麗文直言，所以就只好小丑化、三寶化，講這種胡說八道話。「我覺得柯建銘已經是有一種時不我予了：我年紀這麼大了，可能是在立法院最後一屆了？結果他沒有辦法光榮地退役，他反而在這邊，整個讓人家感覺就是，他應該要被淘汰了！我說句話，他這個時候，嚴重的口誤也好，不管什麼也好，就是凸顯出他身心俱疲，能力有限，難以力挽狂瀾。」

鄭麗文質疑，在這種情況下，他滿腦子想的都是立法院不光明磊落的政治鬥爭，而忘記了人命才是最重要的，花蓮地震多少人的身家財產性命受到了打擊跟威脅，而且到現在每天都還可能會有很大的餘震，「那是多大的心理壓力？你毫～無感覺！」然後拿這個作為你在議事上面，好不容易可以抵擋一下國民黨的理由？你簡直已經是搞政治搞到失去人性了！「我認為，他應該要辭職才對！」

「不敢說他辭立法委員啦！他沒這個『就小』（擔當）啦！」鄭麗文指出，「若是這樣就不是叫作柯建銘，我笑他啦。但是我覺得，你起碼要辭總召吧？你怎麼連總召都不辭呢？你連總召都不辭，我認為這個東西，會非常傷害到民進黨的中間選民，跟所有的這些年輕選票，還有他的道德形象，我認為對賴清德來講，是很大很大的傷害！反正柯建銘你全身上下的利用價值都奉獻給民進黨了，把最後的辭職也奉獻給民進黨吧！」