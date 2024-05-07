馬來西亞有人妻在個人臉書上控訴，請來的印尼女傭，晚上不睡覺，不僅唱歌跳舞、拍短影片，甚至，還偷用她私人的物品口紅、髮夾、髮箍與內褲，而她沒收了對方的手機後，便發現手機中的影片是女傭與對方老公互傳的自慰影片，還有和其他男子互傳的自慰影片，讓她感到驚恐。

據《中國報》報導，有人妻控訴幾個月前聘請來的印尼女傭，剛來家中時，有禮貌又守規矩，也不會提出任何要求，她也會和對方噓寒問暖，一度以為遇到了「神仙姐姐」，不料，對方工作不久後，便露出本性，不僅使用手機的頻率便高，且經常半夜不睡覺在房間裡「狂嗨」。

人妻指出，女傭半夜不睡覺，不僅在房間唱歌跳舞，還拍短影片，她和對方苦勸別熬夜講電話，沒想到卻被回應「很早就睡著了」，讓她有些困擾。

人妻後來又在女傭的個人社群上看到自己的口紅、髮夾、髮箍與內褲等私人物品被偷用，一氣之下便直問對方，一開始女傭還否認有這些事，直到老公出便逼問後，對方才承認。

人妻表示，這些事情發生後，她便沒收了女傭的手機，並且在好奇心使然下，偷看了對方的手機內容，不看還好，但一看便發現，女傭經常在房間拍攝自慰影片傳送給丈夫，甚至，近兩個月還和2男子互傳性愛影片，讓她感到非常驚恐。

人妻也說，因為常看到其他社群平台上，有其他媽媽分享「女傭騷擾寶寶」的影片，讓她擔心的自己的寶寶也受到騷擾，但礙於這些是女傭的隱私，她也打算隱忍，當作沒有事情發生，不過她也說，女傭於事發後，也逃跑不知去向。