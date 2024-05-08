美國企業家馬斯克6日晚在洛杉磯舉行的米爾肯研究所（Milken Institute）全球會議上表示，他的SpaceX基本上不使用人工智慧（AI）。

《Axios》報導，馬斯克認為，99％以上的智能最終將是「數位化的」，而不是「生物化的」， 但當前版本的AI系統並不能滿足 SpaceX 的需求。

「我會問它一些關於費米悖論『Fermi Paradox』、火箭發動機設計、電化學的問題。到目前為止，AI在所有這些問題上的表現都很糟糕。所以還有很長的路要走。」馬斯克在會上表示。

他還表示，即使是SpaceX公司的衛星互聯網項目「'星鏈」（StarLink），也「不使用AI」，「我並不反對使用它。只是，我們還沒看到它有什麽用。」

「我確實認為，我們以有利於人類的方式構建AI是非常重要的。」馬斯克還稱「不應該教AI撒謊，不應該教它說不真實的話。」