藝人山豬（陳俊甫）4月15日因肺炎併發敗血性休克驚傳猝逝，享年38歲，消息震撼許多演藝圈好友。6日舉行告別式，好友香蕉（王俊傑）到場幫忙，口中全程都含著「十元奶茶」，意外曝光兩人過去相互鼓勵的習慣，藏滿滿洋蔥。

山豬告別式，香蕉全程陪伴，結束後特別透過臉書發文，分享過往兄弟間的默契：「最容易滿足的夥伴山豬，今天圓滿了。全程陪伴，祝你在何處都輕鬆自在，從踏入演藝圈面對表演，不管有多大壓力和挫折，只要一起來瓶十元奶茶，喝甜甜瞬間就會開心，到幾歲都不會忘記這種感覺」。

好友前往另個世界了，如今香蕉仍覺得很不真實：「送你的全程我都含著奶茶在口中，像回到每次那麼快樂的瞬間，從刻難到存了點錢，人都沒變，都是互請奶茶來放鬆心情，希望你有收到」，直言想留住這喜好，這種單純互請飲料的友情。

貼文也看哭大批網友，留言安慰：「永遠記得山豬演活蛋黃哥」、「真正的友誼直到永遠」、「山豬有你這個兄弟他值得了」、「山豬他在天上很一定很高興」、「真心的好兄弟」、「最暖心的摯友」。