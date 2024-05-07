國民黨立委徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金難監督流向，協議指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行，並直接匯款進CHTI帳戶造成後續稽核困難，實際有沒有援助烏克蘭，不得而知。名嘴歷史哥李易修直批，機密就是蔡政府藏污納垢的遮羞布，不照規矩辦事讓法律淪為「法綠」。

「台灣大地震呢，澤倫斯基一句話都不講！只有烏克蘭裡面的親台議員講了一些友好的話。」歷史哥7日在《大新聞大爆卦》節目表示，你烏克蘭要找第三方機構辦事情，那都沒有關係，要找捷克CHTI當指定第三方機構，都沒有問題。可是在合約裡面，你不能加註嗎？

歷史哥質疑，CHTI所有採購事項，要經過我台灣核准，不行嗎？

「什麼叫作機密我跟你講：機密就是藏污納垢的遮羞布啦！（拍桌）你這外交部就是爛部一個，爛部長，在那邊大小聲？」歷史哥痛批，民進黨這幾年靠「機密」掩蓋多少事？蔡英文的「論文機密」笑死人了，老百姓就是對現狀不滿，「你們就是濫用機密法、濫用行政權嘛！」

歷史哥直言，所以為什麼大家幫徐巧芯，難道法律的綠是綠色的綠嗎？不是規律的律嗎？規定誰，規定做事情的人應該照章，規規矩矩。民進黨有在照規矩嗎？就是沒有在照規矩。為什麼地方選舉民進黨都大敗？只要沒有被民粹情緒綁架時，選民一回想：「哇靠～民進黨真的是超爛！」