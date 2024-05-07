Cmoney統計去年1月至今年3月底，各季淨申購債ETF金額分別是1,327億元、1,899億元、2,107億元、2,404億元以及3,425億元，一季高過一季，包括法人及自然人均搶進。

聯博投信即表示，2023年7月至10月因降息預期下降，10年期公債殖利率上升100個基本點。然而，在2023年最後兩個月，市場預期降息在即，10年期公債殖利率下跌超過100個基本點，股債市雙雙反彈，債市兩個月上漲8.5％，是過去40年來最佳表現。

聯博投信進一步指出，從去年的經驗可知，當市場預期降息即將到來時，殖利率將顯著下降，進而帶動債市表現，目前，市場預計聯準會將在年底降息，屆時公債有機會重演將2023年最後幾周的強勢表現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，過去全球央行啟動升息，債市投資主題轉為獲取「高利率孳息」，隨著新興國家對抗通膨成效顯現，有些國家已經開始步入降息循環，投資主題不僅有「高利率孳息」，更多了「資本利得」，有利主權債表現，將開啟債市大多頭行情！若再從下檔風險角度來看，新興主權債價格已較10年均價折價約14％，評價具吸引力。

張繼文進一步表示，邊境市場債是新興市場債中的「新星」，在經濟基本面良好的環境下具備高殖利率、短存續期間的特色，在迎接降息時期亦可提供良好的收益機會且受公債殖利率波動的負面影響也因其較短的存續期間而較輕微，摩根邊境市場債指數近一年表現（至3月底漲25％）勝過同一期間摩根新興市場主權債指數漲幅（11％）。