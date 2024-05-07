和碩董事長童子賢日前受專訪，再度拋出核能議題；長期打著非核家園旗幟的民進黨，總統當選人賴清德選前態度，被解讀態度鬆動；民進黨內人士表示，經歷過過往議題的辯論，年輕人已傾向務實的看待核能議題。也有黨政人士有說，現在可以把核能分為「舊核能（核二、核三廠）」跟「新核能（核融合、小型核能發電廠）」兩部份來討論。

黨內人士強調，核能議題近日在民進黨內討論確實很多，年輕世代反對教條式意見，聽到「非核家園」，年輕人就會反彈，覺得這樣就「沒得談」、「這是個信仰」。

黨政高層則表示，相關議題，520後經濟部、環境部、國發會等相關部會會有討論，待時機成熟。

賴清德去年底接受現為準環境部長的彭啟明專訪時表示，若未來科技進步到相當程度，可以解決核能安全問題、核廢料問題，民眾又有共識，台灣社會不會排斥科技帶來的便利。賴清德8日與工總新任理事長潘俊榮「首會面」，外界認為，將觸及兩岸與核能議題。

黨內人士說，這議題近日在黨內討論確實很多，年輕世代對於核能議題特性，不分黨派，福島核災對年輕人來說已年代久遠，更別提過往的核四爭議，對能源議題，會採取比較科學、就事論事務實的態度。

黨內人士說，看近年民調顯示，贊成核能的年輕世代，相對高，所以要更細緻去談，年輕人若不反核？但會不會反核四？民進黨在2021年公投時就有討論，很多年輕人是反核四，但不反核，那時候的心得就是，年輕世代經歷這些年議題的辯論，國際的核災事件距離遙遠，傾向務實的看待。

他說，務實看待後，就要進入跟年輕人討論核二、核三延役、核四重啟問題？若要蓋新的核電廠會遇到什麼挑戰，而不是進入到教條或意識形態的討論，而是現實層面的風險跟可行性的討論。

黨內人士說，賴清德選舉期間在黨內討論過年輕人看待核能問題，從最近年輕人對於此議題的想法、黨內年輕人有相當多討論，各界的民調數據就可以知道，「這是我們要謙虛面對的」。

黨內人士強調，核能這個議題對年輕世代是有討論空間，屬於新議題，現在常跟年輕夥伴討論這個題時，就要把非核家園拆解成，「台灣現狀下，我們現有的核電場」，為什麼時間到了要除役，延役會有什麼風險或難度，這是第一個題目。

他說，第二就是，核四重啟，兩年前討論，當時為何大家覺得不可行，第三是，如果核二、核三不可行、核四無法重啟，核能是一個選項的話，我們要不要蓋新的核電廠？蓋在哪？花幾年？發電量多大？需要經過地方公投等規範，可以深度討論，或許過程會發現，每個環節還都是有難度，但民進黨願意進入到第三個層次，第四是未來年輕世代也會有所期待。

他舉例，如比爾蓋茲常講的，投資核融合發電、小型核能發電廠SMR，但目前發現成本太高，這些可以深度去談，未來核能科技的趨勢國際走到哪邊？是否對保有對這些科技研發的能力、離成本低、商業運轉到底還有多遠距離，這修都可以務實的討論。

黨內人士表示，目前民進黨青年部有二百多名國務青年輕夥伴，最近常常針對此議題內部意見交流，至於對外與更多年輕人溝通，要等520後，新內閣團隊有需要跟社會溝通，他們會全力協助。