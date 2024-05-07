大陸45歲男星黃曉明早年演出《大漢天子》，英俊外型獲不少粉絲支援，演出作品有《神鵰俠侶》、《新上海灘》、《鹿鼎記》、《風聲》、《葉問2》、《趙氏孤兒》、《泡沫之夏》等等，與女星Angelababy（楊穎）離婚後傳與網紅葉珂交往，近日有人稱葉珂是黃曉明婚姻的小三，對此她不忍了回應。

日前有網友留言稱：「沒證據，我也沒網暴她。我只是想問這層主她咋知道不是小三？說得那麼肯定」，疑似是反駁為葉珂說話的言論，並暗指葉珂有可能是小三，葉珂看到後直接回應：「不是小三，之前造謠的網友已經被起訴了好幾位，不要再亂猜測了。」同時貼出律師函聲明。

葉珂強調自己不是小三。（圖／微博）

葉珂被網友造謠婚內出軌後直接留言，但回應的網友已經把文刪除。（圖／微博）

雖然澄清並非第三者，卻讓網友們發現葉珂沒有澄清與黃曉明的關係，表示：「否認了不是三，什麼時候澄清關係了？沒有否認是情侶關係啊」、「黃曉明怎麼回事，你沒嘴嗎，幫女生說一下話呀」、「昨天黃和baby上熱搜，就曉得她今天肯定要整點啥出來」，有網友留言造謠葉珂婚內出軌的言論，葉珂親自在底下回應：「還要繼續造謠是嗎？你今天所有的言論，我找公證處公證，等收法院傳信，為了潑髒水你也是挺拼。」

網友稱葉珂在婚內出軌黃曉明，讓葉珂回應要上法院告該網友。（圖／微博）

然而葉珂對於說她和黃曉明在一起的言論卻沒有多做反駁，疑似是默認這段戀情，但是否真如外界所想，還須等待兩人親自公開回應。

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