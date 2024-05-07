大陸頂流女星楊冪出道多年，拍攝多部影視劇一向都是收視及票房保證，還因此被封為「流量女王」。不過近期她主演的懸疑喜劇電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，上映後卻因為票房成績不佳，突然宣布撤擋，令大批觀眾相當錯愕，更有毒舌網友狠批：「浪費電影資源」。

楊冪新電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》1日上映後，票房一路走跌，僅累積5208萬人民幣（約台幣2.3億元），官方5日隨即宣布撤檔，微博上聲明：「自上映以來，因為各種環境因素，導致影片沒有與更多的觀眾見面，在此要特別感謝為提升排片付出了努力的朋友們，並對想看的觀眾們由衷說聲抱歉」，未來將擇期重新上映。

近來陸片頻繁撤檔的情況，也引起許多影迷關注，包括劉德華《紅毯先生》、吳京《戰狼》和孫儷《中國乒乓之絕地反擊》都曾撤檔後擇日重新上映。事實上，大陸「撤檔」情況並不罕見，原因更是千奇百怪，但大多都是對票房熱度不滿意，希望能藉此搏多一些話題、版面。

但過於頻繁「撤檔」也掀起陸網討論：「電影圈也有了自己的七天無理由退貨」，甚至還以關鍵字「越來越頻繁的電影撤檔傷害了誰？」衝上微博熱搜，不少人批評以這種「落跑」方式炒熱度，無非是在浪費電影和戲院資源。