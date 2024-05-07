張菲兒子張少懷2013年與小13歲的女星翁馨儀結婚，並育有1子1女，家庭生活相當幸福，雖然翁馨儀婚後專心照顧家庭，但不時會在社群與粉絲分享近況，而她今（7）日曬出與張菲的合照，透露這是結婚11年來，第一次與張菲單獨合照，立刻掀起網友討論。

31歲的翁馨儀雖然是2個孩子的媽，但身材依舊保持得相當火辣，今（7）日她突然曬出與張菲的合照，並寫下「這是我結婚11年來第一次跟我公公單獨合照，還是我公公說，我們倆難得都有打扮，是不是應該拍一張」，讓她笑說：「就知道我平常在家裡有多安靜了吧 ，所以不要再叫我轉達各種話了。」

而照片中的翁馨儀身穿灰紫色連身衣，外搭灰色西裝外套，凸顯她高䠷、纖細的身形，張菲則穿著招牌黑色大衣、長褲及紳士帽，非常符合觀眾記憶中的形象，兩人還挽著手，可見家人感情非常好。

首張單獨合照曝光後，立刻引來網友大讚，「菲哥還是一樣帥氣有型」、「菲哥魅力不減當年，妳（翁馨儀）有女王氣勢」、「俊男美女的組合」、「都忘記你公公是張菲了」、「喜歡菲哥的低調奢華」、「公公帥欸！媳婦也太美」。