Apple iPad Pro搭載強大的M4晶片共有銀色、太空黑色兩種顏色。（Apple提供）

Apple iPad Air共有藍、紫、星光色、太空灰四種顏色。（Apple提供）

入門款的iPad共有白、黃、紅、灰、共4種顏色可供選擇。（Apple提供）

Apple蘋果於今晚(7日)舉行春季發表會，焦點在最新的iPad及Apple Pencil等周邊商品，一如預料，新一代的iPad Pro搭載獨家研發的Tandem OLED螢幕，和台積電3奈米製程技術的M4晶片處理器，全新的神經引擎，增強AI能力，讓iPad Pro成為蘋果首款由AI驅動的設備，搭配巧控鍵盤，性能媲美筆記型電腦；另一亮點為Apple Pencil，全新的擠壓與震動反饋讓創作者相當有感。

iPad Pro功能史上最強

目前的iPad Pro分別為12.9吋和11吋，新一代的機型螢幕邊框更窄、機身更薄，M4晶片擁有極致的精準度、色彩和亮度。全新 CPU 最高可搭載 10 核心，而新的 10 核心 GPU 以 M3 首度採用的新一代 GPU 架構為基礎，為 iPad 首次帶來動態快取，以及硬體加速光線追蹤和網格著色技術。M4 擁有 Apple 歷來最快的神經網路引擎，可支援最快達每秒 38 兆次運算，比現今任何人工智慧 (AI) PC 的神經處理單元都還要快速。結合更快的記憶體頻寬、CPU 內的新一代機器學習 (ML) 加速器，以及高效能 GPU，M4 將全新 iPad Pro 打造成極致強大的 AI 裝置。

M4晶片比M2的處理速度快50％、整體表現比M2快4倍，比第一代的神經引擎快了60倍，這讓全新一代的iPad Pro成為目前最先進的設備。即便添加如此強大的功能，但散熱表現比前一代優化20％。

iPad Air有銀色、太空黑色共兩色可供挑選，容量有256G、512G、1T和2T版本，11吋售價為3萬4900元起、13吋售價為4萬5900元起。