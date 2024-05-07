網紅鳳梨（吳泓逸）終於在今年2月時，成功將交往4年的秘書女友歐菈娶回家，小倆口新婚生活過得十分甜蜜。怎料，鳳梨先前到海外工作時得到流感，病了10幾天。今（7）日他在臉書無奈透露今天身體恢復，老婆暗示要準備「濕背秀」給他，滿心期待迎接後，真相卻令他相當傻眼。

鳳梨在臉書PO文表示：「我這趟出國被助理傳染B流，整整甘苦了10來天，今天剛好我身體比較恢復的時候，我老婆說今晚準備特別的濕背秀要給我...叫我去洗澡，還特別幫我準備一個眼罩，我抱著忐忑又興奮的心情，準備想知道，今晚有什麼...」

歐菈放著撩人的音樂等待老公，讓鳳梨滿心期待想著「我以為今晚舒適了...」怎料，他突然被一個不知名的東西觸碰到身體，他拉開眼罩後，看到驚人的一幕，讓他大嘆：「現在的我心情非常複雜...也很憂鬱...」

原來是歐菈穿著蟑螂裝躺在床上等老公，鳳梨曬出兩人的合照，性感美艷的老婆穿著蟑螂裝，他則是掛著臭臉看起來十分無奈，不滿表示：「08現在整個軟掉」。歐菈還在貼文底下留言，俏皮表示：「親愛的老公，喜歡今天的我嗎？」，鳳梨回覆：「妳覺得08會喜歡嗎？」，逗趣互動讓網友笑稱：「老婆懂玩喔！」、「這個好笑」、「這件可以喔」。