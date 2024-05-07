精準且多功能的Apple Pencil Pro是創作者的最佳神隊友。（截自Apple影片）

Apple的春季發表會上，Apple Pencil升級為Apple Pencil Pro ，添加雙指按壓、側轉等更多巧妙的功能，讓你標示、筆記和創造佳作，都比以往更直覺。售價為4390元。

雙指按壓：得力於全新的感測器，Apple Pencil可感應到雙指按壓的動作，隨即打開新的面板，方便快速切換工具、線條粗細與顏色。

側轉：全新陀螺儀，當你轉動 Apple Pencil Pro，就可精準控制各式硬筆和筆刷工具。

觸覺回饋：特製的觸覺回饋引擎，能讓你感覺到精準回饋，使用者雙指按壓或點兩下時，會感到輕微震動以確認動作。

Apple Pencil 懸浮功能：準確預覽 Apple Pencil 在顯示器的下筆位置，因此可以更精準地書寫、塗鴉和畫畫。

點兩下：快速切換不同工具，例如從畫筆換成橡皮擦，只要輕點兩下Apple Pencil 即可。

另外，這次透過「尋找／Find My」app 就可輕鬆定位找到，不用翻邊家裏就能輕鬆找到。Apple Pencil Pro 可磁力吸附在 iPad 側邊，方便你配對與充電。