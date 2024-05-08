關於和碩董事長童子賢提出「鏟掉核一核四，蓋芬蘭OL3核電廠」的看法，核四前廠長王伯輝感到相當震驚且心痛。他表示，核四廠是當年台電公司與各個工程團隊盡心盡力的心血結晶，是絕對值得自豪的台灣之光。如今卻在各種不正確的批評中被徹底抹煞。王伯輝在穩定心情後認為，顯然童董事長並不瞭解核四的真相，建議他先去核四參觀後再做決定。

王伯輝在臉書上表示：昨天中午，有位媒體人打電話來問我對這個問題的看法，當場，我呆住了！怎麼會有人用「鏟平」來對待一個被糟蹋多年的核四廠！感情上，我內心是在淌血！理性上，我覺得用鏟平來排除核四廠，有點殘忍！到底，核四廠該不該被鏟平？我建議童董事長去看看核四再做決定，好嗎？

至於芬蘭OL3電廠，真的那麼神奇嗎？王伯輝接著解釋：很巧的是，多年前，我曾被邀請到日本廣島去介紹核四廠的測試方案。當時，聽眾中就有位來自芬蘭電力公司的年輕人，他主動找了我說，對芬蘭新蓋的電廠（即OL 3），有點擔心！因為OL3是歐洲最新型的壓水式核電廠(EPR)，當時，我們的進步型反應器（ABW R）也是沸水式中最新型的！

王伯輝表示，一個是歐洲最大最新的壓水式反應爐，一個是美國與日本合作的最大最新的沸水式反應爐！都是同時期最先進的核能科技。OL3 是從2005年開始建造，本來規劃在2009年完工，它們的核島區是法國Areva公司承包，傳統的部分則是由德國西門子承包！這是一個統包的工程！

但是，OL3在施工過程中，也發生了許多的問題，延至2021年才放燃料，2023年才宣布商業運轉，總共長達18年。反觀我們的A B W R，2001年阿扁政府宣布復健及至2015年安檢後封存，也歴經了15年。

個人知道芬蘭OL3施工甚至測試中也有許多問題，才會長達18年，因OL3才商業運轉沒有多久，就說OL3有多麼神奇，似乎太武斷了些。

另外， OL3與核四廠簡單的比較：OL3發電量為1600MW；核四廠發電量為1350MW，二者都是超級大的核電廠，也都歷經了15年以上的苦難(各種批評)。

在最近上映的《新核能時代》(Nuclear Now)電影片中也特別提到，ABWR最進步且最安全的電廠！而核四廠用的就是ABWR。

撇除台灣的各種雜音，核四廠的測試結果顯示，它是受到專業肯定的！一個大型工程在施工中，一定會產生許多問題；OL 3是如此，核四廠也是如此，但根據核能工程的規定：一定會仔細處理，才能進行下一步。

所以，用施工或測試過程發現的問題來否定這個工程，是不正確也是不公平的！套用句，核四安檢總顧問-蔡維綱博士對核四測試的回應：「核四廠是他在30多年核能生涯中所見測試最嚴𧫴的電廠，有些甚至比廠家要求的還嚴格。」

另外，現任桃園市副市長王明鉅在某一電視台受訪時說：「核四廠內的清潔度，比您們的攝影棚還乾淨，甚至於比台灣許多醫院的開刀房都乾淨！」

王伯輝最後計算發電量，來比對怎樣最划算。如果按照童董事長的說法：「核四及核一用OL3來取代」，以發電量來論：核一及核四，分置二部OL3」，算式為： 1600百萬瓦X 2= 3200百萬瓦。

我們換比較省錢的辦法「重啓核一及核四」，核一有2部600百萬瓦機組。那就是 600百萬瓦X 2 = 1200百萬瓦；核四有2部1350百萬瓦機組，那就是1350百萬瓦X2=2700百萬瓦；核一加上核四總發電量，就是1200+2700=3900百萬瓦。

3900大於3200，很明顯，鏟平核一、核四換OL3，倒不如，核四重啓及核一延役！