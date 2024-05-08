全新的Apple巧控鍵盤具備更佳的觸覺回饋，纖薄、好攜帶的懸臂設計，可順暢調整角度，找到最適合觀看的視角。（Apple提供）

全新的Apple巧控鍵盤具備耐用的機械精製鋁金屬鉸鏈，備有 USB‑C 連接器。（Apple提供）

搭載M4晶片的iPad Pro，加上全新的Smart Keyboard巧控鍵盤如虎添翼，瞬間變成輕便易攜的筆記型電腦。

適用於 iPad Pro 的巧控鍵盤，採用流暢纖薄、方便攜帶的全新設計，並配備鋁金屬腕墊，為打字或操作觸控式軌跡板，帶來出色體驗。這款鍵盤配備14鍵功能鍵列，能快速取用螢幕亮度和音量控制等功能，還有 USB‑C 連接器可用於直通充電，懸臂設計則可讓你順暢調整多種觀看視角。

舒適的背光按鍵和1公釐鍵程的剪刀式結構，帶來安靜無聲又靈敏的打字體驗，纖薄、好攜帶的懸臂設計，可順暢調整角度，找到最適合觀看的視角。

加大的全新觸控式軌跡板具備觸覺回饋，最適合用於要求精準的工作，例如編輯試算表和選取文字等。你也可以透過直覺且熟練的「多點觸控」手勢，簡單地操控 iPad。耐用的外層護蓋，能保護 iPad Pro 的正面及背面，非常適合數位遊牧民族帶著到處走。

價格方面，適用13 吋 iPad Pro (M4)的 中文 (注音)巧控鍵盤有白色和黑色，售價1萬1690元；適用於11吋的也是有黑白兩色，價格為9890元。