台灣一名職棒球員阿國（化名），2022年還在就讀大學時，某日晚間在校內健身房外，與女友小萱（化名）談判分手，阿國以戶外蚊子多為由，邀小萱進入室內的健身房後，阿國見四下無人，竟將小萱衣物強行脫光，但因小萱剛好生理期，阿國改以強逼口交逞獸慾得逞。

法院審理，阿國坦承全部犯行。法官考量，阿國雖不顧小萱之意願，進而強制口交，再考量阿國犯罪時是大學生，與小萱在案發時仍為男女朋友，且在法院審理中與小萱達成和解，小萱也表示願意接受阿國的道歉，並原諒阿國的行為。

法官認，相較其他相類方式，與不特定之人為性交行為，阿國的惡性及犯罪情節相對較輕，且阿國在犯罪後已坦承犯行，與小萱以84萬元和解成立，並已給付完畢，堪認阿國犯後積極彌補對小萱之損害。

法官審酌，阿國先前無前科紀錄，為滿足一己之性慾，竟不顧小萱意願，予以強制性交，在警詢、檢方偵訊時雖皆否認犯行，但於法院審理時坦承犯行之犯後態度，而阿國已與小萱和解，阿國也出具悔過書，願意面對自己的過錯並深刻反省。

法官日前依法判決，阿國依犯強制性交罪，處有期徒刑1年8月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應遵守下列事項，不得對小萱、她的家人及友人有任何騷擾、接觸或聯絡之行為，且應接受法治教育4場次。可上訴。

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