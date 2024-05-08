男子阿國（化名）與女子小萱（化名）是朋友，2021年某日凌晨0時許，小萱與女友人歡歡（化名）鬥嘴，阿國剛好端滾燙泡麵要放到桌上，便開玩笑：「再吵就要淋你們喔」，不料，作勢假裝澆時卻不慎傾倒，導致小萱左小腿被二度燙傷，事後小萱提告並求償醫藥費、撫慰金等共70萬6839元。

法院審理，刑事部分，阿國被依犯過失傷害罪判刑確定，處有期徒刑4月、得易科罰金、附帶條件賠償小萱，予以緩刑4年。

民事部分，小萱主張，阿國本應注意放置穩妥，並且提醒旁人注意安全，以避免裝有滾燙湯麵的麵碗傾倒而燙傷他人，阿國際還作勢假裝澆淋，不慎造成麵碗向她傾倒，害她左小腿遭滾燙湯麵潑灑，受到第二度燙傷之傷害。

依民法之規定，請求阿國賠償，醫藥費27萬7617元、往返醫院交通費22966元、不能工作損失共14萬3171元、醫藥用品3085元、6慰撫金30萬元，合計70萬6839元。

法官認為，醫療費23萬7617元、醫藥用品費用3085元、交通費用8269元、不能工作損失7萬6020元，以上核屬有據，得請求賠償。精神慰撫金則以22萬元為適當。以上合計54萬4991元。

法官認，阿國依刑事判決緩刑條件，自2023年8月起按月給付小萱5000元，至2024年4月，已支付共4萬5000元，加計先前已賠償1萬元，合計已經賠償5萬5000元。日前依法判決，小萱尚得請求賠償48萬9991元。不得上訴。