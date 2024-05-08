王姓女子與曾男在2012 年結婚，並達成生兒育女、共組家庭之共識，不料，2023年1月28日，王女從親友口中得知，曾男已經外遇多年，並與外遇張姓對象產下1子，王女質問時，曾男竟回：「我需要回答什麼嗎」，並坦承張女知道她是有婦之夫，最終雙方離婚收場，王女怒告2人連帶求償100萬元。

法院審理，王女主張，在她得知丈夫外遇產子後，經過她的努力仍無法修補與曾男的婚姻，雙方在2023年6月5簽署離婚協議，曾男與張女所為，已侵害她基於配偶關係之身分法益，而且情節重大。

曾男辯稱，與王女婚姻長期不睦，早已多次談及離婚，王女在2023年2月27日，就向他質問並要求坦白在外交友情形，他如實回答後，雙方歷經數月協商，於2023年6月5日簽字離婚，同意不向對方請求因離婚所生之一切請求，好聚好散不耽誤對方青春。但王女竟改口指稱，當時的離婚協議未討論「離因損害」，竟在離婚半年後無端興訟。

法官認，王女與曾男婚姻關係存續間，張女與曾男發展男女交往關係，發生性行為並產下1子，顯已逾越一般社會通念下，朋友社交往來之界線，以及正常社交分際，嚴重破壞王女婚姻生活之圓滿安全及幸福，而且情節重大。

法官審酌，曾男與張女侵權行為之態樣，發生性行為並產下1子，對王女配偶權侵害情節巨大。

法官考量，王女主張曾多次詢問增男，是否有意與其生育，但曾男卻以「我不想要小孩」為由拒絕，沒想到，曾男早已與外遇張姓對象育有1子，但王女11年已逝之青春，早已無法挽回，夢寐以求之生兒育女的人生規劃，更因王女現已邁入高齡，恐空留遺憾。

日前依法判決，認王女請求2人連帶賠償以50萬元為當。可上訴。