女子小萱（化名）指控堂哥阿國（化名），2022年某日凌晨0時許，趁她不注意時闖入她的臥室，等到待她進入臥室時，竟強拉並壓制到床上，不顧她叫喊推拒強摸陰部，小萱急中生智佯稱尿急要如廁，趁隙逃到附近鄰居家中求助。小宣不甘受辱憤而提告並求償100萬元。

法院審理，刑事部分，阿國因侵入住宅對小萱犯強制性交未遂罪，經法院判處有期徒刑3年8月。

民事部分，小萱主張，阿國不法侵害的行為，造成她精神上巨大的創傷，案發後因為害怕及創傷，不敢再居住於原住處，只好搬遷至北部生活，且持續在身心科治療迄今，所受的精神痛苦難以彌補回復。阿國則是經合法通知後，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明。

法官認，阿國是小萱的堂兄，竟利用親屬關係間之信任，趁機侵入小萱住處，意圖對小萱行強制性交行為未遂，侵害小萱的身體、貞操權，且情節重大，小萱依侵權行為法律關係，請求阿國賠償精神慰撫金，於法即屬有據。

法官審酌，雙方之智識、小萱的家庭生活狀況、阿國在刑事庭陳述之情況，阿國所為對小萱精神上所造成之痛苦程度等。日前依法判決，小萱請求阿國賠償精神慰撫金，以30萬元為適當。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。