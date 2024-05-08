陸股近期展開大反彈，帶動台股掛牌的陸股ETF強漲一波。投資達人陳重銘表示，外界普遍認為大陸經濟不好，陸股糟透了，但今年以來，00882（中信中國高股息）的報酬率還勝過0056（元大高股息），00882趴在地板太久，開始由谷底反攻。事實上，外資4月買超第一名的ETF就是00882、狂掃逾4.4萬張，趁著股價低檔進場布局。

陳重銘在臉書發文表示，台股一直很強，維持在2萬點以上；大陸就是爛，陸股一蹋糊塗。相信這是大家普遍的看法，但是數字會說話，統計到5月2日，00882的報酬率還勝過0056約1%。

他提到，金庸小說裡，周伯通教郭靖背誦的「空明拳」拳訣中的兩句：「剛不可久，柔不可守」。換成股市的講法就是「漲多必跌，跌多必漲」。

陳重銘說，ETF通常只要預估趨勢，00882之前趴在地板太久，開始由谷底反攻，並預期，今年00882報酬率會勝過0056，畢竟0056股價在歷史高點，而且台股也真的不便宜了！

大陸經濟已逐漸從谷底緩步爬升，近期陸股表現優於預期，讓外資承認「低估了中國股市爆發的強度」。

高盛分析師指出，陸股漲勢可望持續一段時間，儘管最近買盤湧現，但估值仍在相對低檔，對沖基金持股水位近5年低點，代表持股部位還有加碼空間。