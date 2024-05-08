再過幾天就是母親節。外科醫師陳榮堅分享一個令人揪心的案例，一名30多歲婦人，摸到胸部有硬塊，因擔心影響2個孩子升學考試，拖了2年，孩子考完大考才就醫，卻證實是末期乳癌，且癌細胞已「吃出乳房」、多處轉移，僅3、4個月後即病逝，讓2個孩子深陷自責，也再也沒辦法過母親節。

陳榮堅上「健康晚點名」節目中指出，零期乳癌的5年存活率約有9成7，到了第4期僅剩約2成5，所以一旦發現乳房有異狀，不要拖要快就醫。

陳榮堅說，上述婦人就醫時，乳房腫瘤已有10幾公分大，整個吃出乳房，且因為癌細胞已轉移到肝臟、肺臟與骨頭，導致她走路也會喘，病情相當不樂觀，他問婦人為什麼拖到乳房都爛了才看醫生，婦人回「是怕孩子擔心。」

陳榮堅說，婦人指自己2年前摸到乳房有硬塊，害怕自己在診斷與治療過程中，會影響小孩子讀書的心情，就沒有去看醫生，等到2個孩子，1個考完高中，另1個考完大學，才來看醫生。

陳榮堅說，雖他極盡努力，但婦人因錯過黃金治療期，在接受治療後的3、4個月，還是不幸病逝，兩個小孩得知真相後，非常傷心與自責，他也覺得很揪心。

陳榮堅說，現在乳癌的治療手術已經很進步了，不像你們想的，他有很多乳癌病人，第1天住院、第2天開刀、第3天就出院了，且住院期間可下床走動，不要擔心治療會影響作息或家人生活，珍愛自己才是重要的。