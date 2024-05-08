中國大陸第3艘航母福建艦已於1日開始海試，同時由上海滬東造船廠建造的第一艘無人機航母 076號也即將完成，預計在2025年下水，最快2027年起開始服役。對此，前海軍艦長呂禮詩7日就表示，「未來的作戰型態，解放軍是用『多層雙超』」，引發討論。

呂禮詩7日在中天節目《頭條開講》中表示，「解放軍的動作都是有計畫、有步驟的，絕對不是臨時抓瞎做來的」，呂禮詩也點出，「未來的作戰型態，解放軍是用『多層雙超』，第一層有『兩棲攻擊艦、綜合登陸艦、兩棲突擊車、登陸艇』；第二層『氣墊登陸艇』；第三層『無人機』；第四層『攻擊直升機、運輸直升機』；最上層『運-20運輸機』」。

呂禮詩坦言，「也就是可以看到075帶著攻擊直升機和人員運輸機，一批一批向前攻擊，甚至076還有無人機，這就是完整的編隊」，至於「雙超」是什麼？呂禮詩解釋是「超視距換乘編波衝擊」和「超越灘頭的登陸與著陸」。

呂禮詩更提到，「我們台灣各種演練都不講無人機，之前在金門二膽那個地方，他這單位應該是有干擾槍的，為什麼拿不出來？」呂禮詩最後也說，「未來殲-35、殲-15都將指揮這種忠誠僚機進行攻擊，這些忠誠僚機會在076上起飛，配上福建艦的殲-35、殲-15，所以他們都是一個編隊的」。