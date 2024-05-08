繼4月底一架F-16戰機墜毀後，美軍一架F-22戰機6日中午墜毀在喬治亞州機場，美軍指出，這架「猛禽」（Raptor）戰機是在演習中失事，所幸未釀成人員傷亡。對此，退役少將栗正傑7日就表示，「現在F-22一直摔的越來越嚴重，就是因為沒有很成熟、有經驗的工人在這公司裡面繼續維修」，引發討論。

F-22猛禽戰機被譽為「史上最貴」戰鬥機，每架戰機的生產成本至少達1.37億美元（約新台幣44.34億元），而栗正傑7日在政論節目《新聞大白話》中表示，「F-22自2005年成軍以後到2011年，就宣布停產，期間總共生產了178架」，栗正傑坦言，「因為F-22打遍天下無敵手，蘇聯冷戰已經結束了，不需要發展這麼貴的飛機來應付蘇聯」。

栗正傑接著說，「停產的結果是怎麼樣？F-22總共有3500個零件供應商，有2萬個技術成熟的工人，當沒有訂單以後，緊接著面臨就是公司倒閉，這2萬個工人就被資遣了，所以現在F-22一直摔的越來越嚴重，就是因為沒有很成熟、有經驗的工人在這公司裡面繼續維修」。

栗正傑最後更說，「F-22已經很久沒生產了，現在他們準備用F-35來取代，但F-35的妥善率很低，這是美國現在會是斷崖式下墜的戰力」。