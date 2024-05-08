桃園市一所高中內，再度發生校園霸凌事件，一名女學生被女同學翻桌、甩巴掌、還持剪刀亂剪頭髮。桃園市政府教育局表示，已請該校依「校園防制霸凌準則」並啟動調查及後續輔導、管教措施。

桃園某學校，女同學間霸凌欺負，翻桌打巴掌還持剪刀剪頭髮，實在相當誇張。（翻攝臉書黑色豪門企業）

臉書粉絲團《黑色豪門企業》今天PO出的影片顯示，桃園某高中有女學生在教室內對另一名女同學呼巴掌、持剪刀亂剪頭髮，施暴者還要求對方道歉，完全不顧對方尖叫反抗、哭喊求饒。

桃園某學校，女同學間霸凌欺負，翻桌打巴掌還持剪刀剪頭髮，實在相當誇張。（翻攝臉書黑色豪門企業）

桃園市政府教育局晚間向媒體表示，該高中2名二年級女同學，因網路留言發生糾紛，導師發現後立即通知行政介入協處、關心和輔導，也已完成校安通報。

網路流傳學校的公告。（翻攝爆料公社）

教育局說，該校已通知雙方家長到場，經溝通後已互相理解；為求審慎及保護學生，教育局責成該校依「校園防制霸凌準則」，啟動調查及後續輔導及管教措施，並持續宣導反霸凌的工作，以營造友善校園。

根據《中天新聞網》報導，遭霸凌學生家長對於校方及教育局的說法卻頗有微詞，媽媽強調事發後雖有接到通知，但目前人在泰國，9日才會返台；而孩子爸爸直到現在都不知情，根本沒有人前去和解，打臉教育局「雙方家長到場，經溝通後已互相理解」的說法。

很多網友看到影片，紛紛關心留言表示：「對這種X巴學生需要立刻正法」、「死X妹！嫉妒比妳美是不是」、「劉姓學務主任發文表示，雙方家長已和解，但被害者家人根本未見到對方家長！」、「很明顯的已構成刑事案件，該讓刑事犯者受到該有的懲處」、「政府機關，你們的愛的教育，看看學校霸凌，只會更多從傷害到殺人」、「小屁孩亂玩剪刀，小心刺傷臉啊」、「對付這種人，就是要比她還狠，才會怕」。

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