立院6日續審國會改革法案，綠營黨團總召柯建銘竟失言說出「4月3日老天有眼發生大地震，是要救台灣的民主」，雖然柯隨即道歉，但仍被痛批根本是在災民傷口灑鹽。媒體人黃揚明強調，老柯壓力太大口不擇言，還羞辱民眾黨，但17日立院將贏來全面表決精彩第一戰，綠營很不利。

「柯建銘是口不擇言了啦，你說他道歉是真心道歉嗎？沒有耶，他說他誤判國民黨有良心。」黃揚明7日在《大新聞大爆卦》節目提到，這句話什麼意思？我道歉還要再罵一下國民黨：你沒有良心。「所以他沒有心要道歉啦！」過去八八水災發生過國民黨前主席吳敦義夫人失言風波，某前綠委說：我們民進黨從上到下，從來沒有一個人說過「老天有眼」這種話！「終於，柯建銘，成為第一人！」

黃揚明表示，老柯從政超過四十年這麼久，當立委都已經三十多年了，居然會講出這麼離譜的話，這表示什麼？這一屆的立法院對柯建銘來講，造成他壓力非常大！為什麼？甲動，然後下面愛來不來；然後每次要表決什麼議案，去跟國民黨對決，一不小心就散會。

「以前喔，老柯過去八年叫作地下院長，他要什麼法案過，沒有法案不會過！」黃揚明指出，現在不是了：現在我怎麼都要聽傅崐萁的話？我怎麼都要聽黃國昌的話？所以他很氣，又罵黃國昌「中猴」、又罵國民黨沒良心，他能講的惡劣、下流的話，全部都講出來了，最後把怨氣發在花蓮的災民身上。這當然是非常嚴重的失言，可是他道歉有用嗎？道歉是沒有用的！最諷刺的是賴清德才剛在他面前講過「要有羊群的味道！」

「就是說要跟人民站在一起，結果柯建銘馬上跟人民對幹？我只能說賴清德現在頭一定很痛！」黃揚明質疑，蔡英文見柯文哲，朱立倫她鳥都不鳥，就是為了民眾黨8席立委。結果民進黨團在幹嘛？每天羞辱那8席立委：沒用的8席啊！所以都不知道老柯是害民進黨還是幫民進黨？他現在做的事情只會把民眾黨離得離民進黨愈來愈遠，而這對民進黨未來絕對是最不利的狀況。

黃揚明強調，5月17日就可以看到第一場，為了法案而全面性表決對戰的一場院會，這是韓國瑜上任之後最精彩的一場，「到時候我們可以看，民進黨會不會去佔領議場？不要說不可能，很有可能喔，他們可能會杯葛議事喔！」不然為什麼國民黨的立委去太平島通通都要延期？因為如果你從太平島當天一大早這樣回來，大概已經是傍晚4、5點，那時候你人在屏東，如果發生一個什麼狀況，回到台北基本上已經晚上、深夜了。

黃揚明直言，「甚至我懷疑，是禮拜四(16日)的晚上，就要去議場前面排隊了啦！」