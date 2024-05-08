烏軍投入了由美國提供的M1A1 SA艾布蘭主力坦克抗俄，但每一天都可能面臨損失，這些坦克於2023年底交付後，於2月初首次出現在烏克蘭土地上，然而，不幸的是，在短短2週內，烏克蘭已損失了5輛，先後有被反坦克飛彈、自殺無人機、T-72B3主砲擊毀的，如今第6輛慘遭「紅土地」（2K25 Krasnopol）152公厘雷射導引砲彈擊毀，這是由自走砲和榴彈砲所使用的砲彈，可結合海鷹10（Orlan-10）無人機的雷射導引器，或地面偵查隊的雷射導引器來制導。

M1 ABRAMS DESTROYED IN AVDIIVKA, UKRAINE



A US-supplied M1 Abrams tank was destroyed by a Russian Krasnopol artillery strike. The strike caused a fire to erupt in the engine compartment and rear hull pic.twitter.com/eRuZ8o4QLs — LogKa (@LogKa11) May 4, 2024

最近的無人機鏡頭證實了烏克蘭陸軍的第6輛M1艾布蘭坦克在與俄羅斯軍隊的戰鬥中被毀。值得注意的是，這輛車在被擊中後不久就被車組人員遺棄了，而隨後前來救援的M2布蘭德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley）則是遭到反坦克飛彈擊毀。

Gli operatori dei droni FPV e gli artiglieri del gruppo di truppe Centro hanno distrutto un carro armato americano M1 Abrams e un veicolo da combattimento della fanteria Bradley con un proiettile Krasnopol https://t.co/1jBqoiDXc2 pic.twitter.com/e8bo2N4s00 — Gianfranco Maria Cei (@franco56it) May 4, 2024

這輛坦克被一枚2K25 Krasnopol精確制導砲彈摧毀。這種砲彈由俄羅斯152毫米火砲發射，利用尾翼穩定和輔助以及半自動雷射導引，可實現高精度射擊>自20世紀80年代以來，「相思樹」（2S3 Akatsiya）和「姆斯塔河」（2S19 Msta-S）在烏俄戰場上，俄羅斯的資源已證明可以成功地壓制艾布蘭等級的主力坦克。

先前3月6日發布的影片顯示，一輛高度現代化的蘇聯坦克T-72B3配備了先進的2A46M-5 125公厘主砲滑膛砲以及新型彈藥和火控系統，摧毀了M1艾布蘭。

面對俄羅斯不斷升級的打擊能力威脅，烏克蘭陸軍感到有必要在四月下旬從前線陣地撤回艾布拉姆斯坦克。

據《美聯社》報導，一名美國軍事人員指出，這一戰略轉變是為了應對俄羅斯察打能力顯著增強，這使得艾布蘭很難藏匿自己的行蹤，另一位匿名消息人士證實了這些說法，並表示「俄羅斯的無人機戰爭能力使M1艾布蘭，很難在不被發現或受到攻擊的情況下維持作戰。」。