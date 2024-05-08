應該要懂得避嫌才對！有妹子在網上抱怨，日前因為要去由於領包裹，與到藥妝店購物，但男友在上班沒空，便只好請男友爸爸幫忙，請對方載她去，不料，她因為穿的太清涼，回到家被看見她摟著男友爸的腰，遭男友媽媽質疑2人是不是有不正當關係，讓她感到無奈，並稱自己有「感情潔癖」，也認為男友爸是位尊敬的長輩，反嗆男友媽媽根本在無理取鬧。

一名妹子在臉書社團「匿名公社」發文，她提到日前收到訊息要去郵局領取包裹，以及去藥妝店購物，但因為男友在上班，於是找上男友爸幫忙，但因為2個地方都不好停車，於是男友爸便改騎機車載她去。

妹子提到，男友爸很貼心，在要藥妝店購物花了2770元，全由男友爸結帳，但她表示友拿錢給男友爸，但對方堅持不收，讓她感受到「很有長輩的風範，不像男友媽幫洗個衣服都不情願」。

後來，妹子與男友爸回到家後，就見男友媽媽站在家門口，並且歇斯底里的開始對著她們破口大罵，還質問男友爸為什麼要載她，還質問她為什麼只穿內衣與短褲，且手還摟著男友爸的腰上，懷疑她們有「不正常的關係」。

對此，妹子則喊冤，認為當天穿的是「運動內衣」不是內衣，且天氣熱「穿短褲錯了嗎？」，且她也認為，坐機車後座手摟著前座的人腰上是很正常的，還有，她表示自己因為有「感情潔癖」，認為男友爸爸是位很尊敬的長輩，而且說「誰偷情會這麼光明正大？」，最後她也說，若不是男友正在上班，也不會請男友爸爸來幫忙，並說「男友媽媽這種情況，是否可以用有精神疾病或躁鬱症強制送醫呢？」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示「妳是想吃親子丼嗎？」、「男友的媽媽是正常反應，妳應該是要借機車自已去」、「妳才該被送進去吧！有事的人是妳，搞事的人也是妳」、「應該要懂得避嫌才對...」、「妳還好只是女友」，不過也有網友認為，男友媽媽有點大驚小怪。