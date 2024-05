幾乎篤定代表共和黨參加2024總統大選的前總統川普(Donald)近日幾乎天天為了豔星封口費案赴紐約市法院出庭,周二(7日)終於迎來萬眾矚目的法庭大戲,封口費案女主角、成人片女星「風暴女丹妮爾絲」(Stormy Daniels)」站上證人席與川普對簿公堂。她說,兩人在2006年一場高爾夫球賽相識,當時川普已與現任妻子梅蘭妮亞結婚,她應川普邀約到達飯店套房時,川普身穿睡衣相迎,後來兩人就發生了性關係。

這場官司對於川普再度問鼎白宮之路的威脅力道不小,全美關注。丹尼爾絲在美國成人片產業擔任演員與導演多年,此前她自爆2006年與川普發生性關係之後獲得一筆川普支付的封口費,換得她在2016年總統大選川普對決希拉蕊柯林頓(Hillary Clinton)過程之中保持沉默。檢方指控川普以非法手段掩蓋時任律師柯恩(Michael Cohen)支付封口費的事實,偽造商業記錄重罪罪名多達34項。川普不認罪,否認曾與丹尼爾絲有過露水姻緣,並聲稱付給她的13萬美元完全合法。他曾多次出言羞辱丹尼爾絲。

綜合路透社、《紐約郵報》報導,本名柯立福(Stephanie Clifford)、現年45歲的「風暴女丹尼爾絲」周二以一身黑衣搭配黑色膠框眼鏡在紐約法院露面,就川普封口費一案出庭作證,法官允許她就兩人互動過程描述細節,但不會提及性器官。這是丹尼爾絲首度在審判過程與川普當庭面對面。丹尼爾絲作證過程之中,77歲的川普在辯方席背靠椅子坐著,有時閉著眼睛。

丹尼爾絲面帶笑容描述,2006年自己在一場美國加州太浩湖(Lake Tahoe)一場名人高球賽與川普相會。她以高爾夫球洞開了一個帶有性暗示的雙關語玩笑。她說,當時她在成人片公司「邪惡娛樂」(Wicked Entertainment)工作,「邪惡娛樂贊助了在高球場其中一洞」(Wicked sponsored one of the holes on the golf course)。

「暴風女丹尼爾絲」7日在紐約就川普封口費案出庭作證。

丹尼爾絲進一步補充說明:「一個成人片明星贊助其中一洞,我也知道這話聽起來挺好笑的。」此話一出,法庭果然揚起一陣笑聲。丹尼爾絲說,那年她27歲,不清楚川普年齡:「我不知道他歲數多大,但我曉得他可能跟我爸年紀差不多,而且很可能比我爸還老。」

她描述,兩人相見是在高球賽的成人片女演員與球手打招呼認識的場合,有個同事提起丹尼爾絲也在鏡頭之後執導筒,川普聞言說道:「哦?你也當導演啊,想必你是個很聰明的導演。」當天稍晚,川普的保鑣找到丹尼爾絲傳話表示,川普想跟她共進晚餐。丹尼爾絲表示,起初她根本不想答應,有個公關人員說這頓晚餐有機會變成很棒的題材,她才改變心意。

她依約來到川普的豪華套房,川普只穿了絲質或者緞面睡衣相迎。丹尼爾絲對他說「休海夫納(Hugh Hefner,成人雜誌《花花公子》創辦人)曉不曉得你偷了他的睡衣?」,並建議他換身衣服。川普很客氣地答應了,換上襯衫與長褲。

她說,當時川普一直打斷她說話,這讓她很不高興。川普挑釁要她打他的屁股,她就拿了一本雜誌捲起來朝川普的臀部打下去,「這時我已很受不了他那股子傲慢」,那本雜誌的封面人物就是川普。這時陪審團成員臉上浮現一絲微笑。人在被告席的川普此時似乎咕噥了一句「胡扯八道」。

丹尼爾絲描述與川普性接觸過程時略顯不自在,她不時以左手把一頭金髮往後梳理。她在證詞直白指出,她在川普飯店套房的床上與川普發生了性關係,而且川普當時沒有戴保險套。被問及過程中是否說過拒絕之詞」這個字,她說:「我一個字也沒說出口。」

高球賽場邊飯店春宵一度之後,丹尼爾絲曾赴川普大樓拜訪川普。她說,川普當時絲毫不以為意,「他還把我介紹給所有人認識」。不過,丹尼爾絲並未把自己與川普上床之事告訴當時交往的男友,因為她覺得「很丟臉」。