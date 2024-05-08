幾乎篤定代表共和黨參加2024總統大選的前總統川普（Donald）近日幾乎天天為了豔星封口費案赴紐約市法院出庭，周二（7日）終於迎來萬眾矚目的法庭大戲，封口費案女主角、成人片女星「風暴女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）」站上證人席與川普對簿公堂。她說，兩人在2006年一場高爾夫球賽相識，當時川普已與現任妻子梅蘭妮亞結婚，她應川普邀約到達飯店套房時，川普身穿睡衣相迎，後來兩人就發生了性關係。

這場官司對於川普再度問鼎白宮之路的威脅力道不小，全美關注。丹尼爾絲在美國成人片產業擔任演員與導演多年，此前她自爆2006年與川普發生性關係之後獲得一筆川普支付的封口費，換得她在2016年總統大選川普對決希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）過程之中保持沉默。檢方指控川普以非法手段掩蓋時任律師柯恩（Michael Cohen）支付封口費的事實，偽造商業記錄重罪罪名多達34項。川普不認罪，否認曾與丹尼爾絲有過露水姻緣，並聲稱付給她的13萬美元完全合法。他曾多次出言羞辱丹尼爾絲。

綜合路透社、《紐約郵報》報導，本名柯立福（Stephanie Clifford）、現年45歲的「風暴女丹尼爾絲」周二以一身黑衣搭配黑色膠框眼鏡在紐約法院露面，就川普封口費一案出庭作證，法官允許她就兩人互動過程描述細節，但不會提及性器官。這是丹尼爾絲首度在審判過程與川普當庭面對面。丹尼爾絲作證過程之中，77歲的川普在辯方席背靠椅子坐著，有時閉著眼睛。

丹尼爾絲面帶笑容描述，2006年自己在一場美國加州太浩湖（Lake Tahoe）一場名人高球賽與川普相會。她以高爾夫球洞開了一個帶有性暗示的雙關語玩笑。她說，當時她在成人片公司「邪惡娛樂」（Wicked Entertainment）工作，「邪惡娛樂贊助了在高球場其中一洞」（Wicked sponsored one of the holes on the golf course）。

「暴風女丹尼爾絲」7日在紐約就川普封口費案出庭作證。

丹尼爾絲進一步補充說明：「一個成人片明星贊助其中一洞，我也知道這話聽起來挺好笑的。」此話一出，法庭果然揚起一陣笑聲。丹尼爾絲說，那年她27歲，不清楚川普年齡：「我不知道他歲數多大，但我曉得他可能跟我爸年紀差不多，而且很可能比我爸還老。」

她描述，兩人相見是在高球賽的成人片女演員與球手打招呼認識的場合，有個同事提起丹尼爾絲也在鏡頭之後執導筒，川普聞言說道：「哦？你也當導演啊，想必你是個很聰明的導演。」當天稍晚，川普的保鑣找到丹尼爾絲傳話表示，川普想跟她共進晚餐。丹尼爾絲表示，起初她根本不想答應，有個公關人員說這頓晚餐有機會變成很棒的題材，她才改變心意。

她依約來到川普的豪華套房，川普只穿了絲質或者緞面睡衣相迎。丹尼爾絲對他說「休海夫納（Hugh Hefner，成人雜誌《花花公子》創辦人）曉不曉得你偷了他的睡衣？」，並建議他換身衣服。川普很客氣地答應了，換上襯衫與長褲。

她說，當時川普一直打斷她說話，這讓她很不高興。川普挑釁要她打他的屁股，她就拿了一本雜誌捲起來朝川普的臀部打下去，「這時我已很受不了他那股子傲慢」，那本雜誌的封面人物就是川普。這時陪審團成員臉上浮現一絲微笑。人在被告席的川普此時似乎咕噥了一句「胡扯八道」。

丹尼爾絲描述與川普性接觸過程時略顯不自在，她不時以左手把一頭金髮往後梳理。她在證詞直白指出，她在川普飯店套房的床上與川普發生了性關係，而且川普當時沒有戴保險套。被問及過程中是否說過拒絕之詞」這個字，她說：「我一個字也沒說出口。」

高球賽場邊飯店春宵一度之後，丹尼爾絲曾赴川普大樓拜訪川普。她說，川普當時絲毫不以為意，「他還把我介紹給所有人認識」。不過，丹尼爾絲並未把自己與川普上床之事告訴當時交往的男友，因為她覺得「很丟臉」。