總統蔡英文即將在520正式卸任，如今傳出蔡可能會特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家已被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。對此，前中廣董事長趙少康認為，如果陳水扁想被特赦，認錯、道歉、還錢三項條件，缺一不可。國民黨立委賴士葆強調，陳水扁身為法律人卻如此重創司法，絕對不是總統特赦就可以一筆勾消。阿扁沒有為他所行不法之事認罪道歉，憑什麼要特赦？難道社會要向扁家人道歉嗎？

賴士葆7日在臉書發文提到，蔡英文2017年推動司改國是會議，諷刺的是阿扁保外就醫9年來踐踏司法，拆毀法律之前人人平等的法則，阿扁身體力行見證法律因人而異。保外就醫之前，綠營人士絡繹於途探望阿扁，對外所形塑阿扁嚴重的抖手、不停漏尿、口吃加劇、語言障礙、被迫害妄想、睡眠障礙、走路不穩小中風前兆等體弱多病，當時柯文哲也以台大醫師身分說阿扁已經是廢人了，阿扁的醫療小組也認為阿扁腦子已經病變。在綠營形塑的氛圍之下，彷彿沒有讓阿扁保外就醫是法律苛刻對不起阿扁。

賴士葆質疑，阿扁2015年以失智症等病保外就醫，這是中華民國司法被嚴重踐踏的開始，全民目睹阿扁思緒清晰、健步如飛、極端高調地踩司法紅線。到處走跳，不甩中監對他約束「不上台、不演講、不接受訪問和不碰政治」的四不原則。他到處輔選、演講、出席餐會、主持節目、在社群中像網紅一樣活躍。阿扁為兒子的事情南北奔波，他自己不能出庭自己的案子，卻可以當女兒官司的辯護律師？

賴士葆表示，面對外界的質疑，中監唾面自乾的替阿扁緩頰，對於司法被踐踏不以為忤。難怪在立法院司法委員會，有立委批評阿扁的醫師是否偽造假證明？阿扁是否還符合保外就醫「病情複雜、難以控制、隨時有致死之危險」的要件？

賴士葆直言，這回傳出蔡英文下台之前要特赦阿扁，蔡英文或以為過去幾年全民都和她一樣，這幾年默許阿扁踐踏法律，對總統特赦阿扁也不會有異議。蔡英文要想清楚扁案千絲萬縷，絕非把不法所得11億收歸國有就能了結，阿扁還有幾個未審的案子要處理，儘管阿扁曾經說過他做了法律不許可的事，但是扁家從未就扁案認罪，這表示當年所有的報導扁家在國內外豪宅、鑽石珠寶、海角7億等，包括美國司法認證的不法所得都是栽贓冤枉扁家？難道社會要向扁家道歉嗎？

賴士葆強調，法律碰到總統就會轉彎，就像國土署替賴清德萬里老宅修改法律來解套，如今傳出蔡英文要替阿扁特赦解套一樣，法律人如此重創司法，絕對不是總統特赦就可以一筆勾消、一了百了。阿扁沒有為他所行不法之事認罪道歉，憑什麼要特赦？