大陸文旅部最新統計，今年「五一」假期5天，大陸國內旅遊合計2.95億人次，年增7.6％，出遊總花費人民幣（下同）1,668.9億元，年增12.7％。儘管多地接待遊客數、旅遊消費額皆創新高，但從每位民眾平均花費565.7元來看，相較於疫情前的2019年下跌了11.5％，顯示大陸民眾旅遊更加精打細算。