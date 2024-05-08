廣東省統計局最新公布，今年第一季，該省規模以上服務業持續恢復，實現營業收入人民幣1.26兆元，年增9.5％，增幅比上年同期提高2個百分點。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業營業收入增長9.9％，交通運輸、倉儲和郵政業增長最多達15.9％。