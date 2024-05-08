香港製造食品輸往大陸口岸的便利通關新措施將於本月21日上路。符合特定要求的港產食品，在大陸海關實地查驗無異常，但仍須接受抽樣檢測，則在抽樣後可直接放行，毋須等待檢測結果。初期包含三大類食品：飲料與冷凍飲品、糕餅與麵包、糖果及巧克力。