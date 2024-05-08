吉林｜2027年報廢汽車回收量 較2023年倍增 03:302024/05/08 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吉林最新公布推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案。其中提到，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量增長45％，廢舊家電回收量增長30％，再生材料在資源供給中的占比進一步提升。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南│報廢汽車回收量 目標兩年增50％ 北京│以舊換新帶動消費 五一汽車家電銷售額增 福建｜福州港江陰港區 年度汽車出口逾萬輛 #回收量 #報廢 #汽車 #增長 #吉林 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 浙江｜今年新能源汽車銷售 拚增15％ 03:302024/05/06 財經 《科技》IDC：首季全球平板出貨復甦 小米年增近倍 16:092024/05/07 財經 《汽車股》劍麟飆漲停 Q1獲利創掛牌新高 11:182024/05/06 財經 《半導體》匯賺！愛普*Q1淨利年增490% 後市樂觀看待 15:282024/05/07 財經 法國踩煞車！中國電動汽車在法國市占率大幅下滑 10:062024/05/04 兩岸 飛豬：五一遊輪預訂量年增超15倍 17:352024/05/05 兩岸 香港4月PMI降至50.6 專家分析：增長基礎不牢固 11:052024/05/06 兩岸 海岬船日漲逾2成 BDI指數飆破2,000點 23:512024/05/07 財經 陸電動車太強！外媒示警：歐美老牌面臨挑戰 12:272024/05/07 財經 比亞迪統治電動車市場 德國汽車教父沉痛「被逼到窘境」 08:002024/05/05 財經 俄羅斯成陸汽車最大買家 4月進口新車94％來自陸 13:222024/05/07 兩岸 北市中山區民宅火警 三樓後側火舌竄出搶救中 22:142024/05/07 社會 深圳設立超充站362座 數量超過加油站 21:092024/05/04 財經 大陸企業淨利潤5年來首次下降 反映通縮壓力加大 12:342024/05/06 兩岸 比亞迪4月銷量年增49％ 出口增加176％ 11:222024/05/06 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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