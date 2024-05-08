吉林最新公布推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案。其中提到，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量增長45％，廢舊家電回收量增長30％，再生材料在資源供給中的占比進一步提升。